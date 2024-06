L’ex Milan incorona Fonseca: tifosi in festa

L’ex calciatore del Milan tranquillizza i tifosi rossoneri su Paulo Fonseca: le sue dichiarazioni sono inequivocabili.

Uno delle priorità maggiori in casa Milan per la prossima finestra di mercato è quella di risolvere quanto prima la questione centravanti. La società rossonera è costantemente al lavoro per regalare a mister Paulo Fonseca il profilo ideale a cui affidare il passo dell’attacco dopo l’addio di Olivier Giroud. I nomi finiti sulla lista di Giorgio Furlani e del suo team sono tanti, in orbita Milan girano profili come: Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia, Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille, Serhou Guirassy dello Stoccarda e Victor Boniface del Bayer Leverkusen.

A questa serie di nomi, nelle ultime ore si è aggiunto anche Romelu Lukaku. Insomma, la proprietà rossonera sta considerando diverse piste, con l’intento di portare in rossonero un attaccante che soddisfi in pieno le aspettative della piazza, ma soprattutto del nuovo allenatore, Paulo Fonseca. Proprio della tematica centravanti che coinvolge il Milan, ha parlato una vecchia gloria rossonera. Si tratta di Andriy Shevchenko. Inoltre, l’ex calciatore ucraino ha speso parole d’elogio anche per Fonseca, cercando di rassicurare la sua vecchia e amata piazza con le sue dichiarazioni.

Shevchenko tranquillizza i tifosi del Milan su Paulo Fonseca

Euro 2024 è alle porte, con la Germania che si prepara ad accogliere e a fare da cornice al prestigioso evento. Ai prossimi europei, ci sarà anche l’Ucraina del presidente federale Andriy Shevchenko. Nella giornata di ieri, l’ex icona del Milan, è stato ospite della redazione di Gazzetta dello Sport. La vecchia leggenda rossonera ha rilasciato un’intervista nel corso della quale sono stati trattati due degli argomenti chiave tra le file del Milan: attaccante e allenatore.

Il fattore centravanti, secondo Shevchenko, è stato uno dei principali problemi del club rossonero in questi ultimi anni: “Mi pare logico dopo l’addio di Giroud. Il francese, una prima punta vera, ha fatto cose favolose anche al Milan. Sostituirlo non sarà facile. Senza di lui servirà un’altra punta vera, in grado di garantire 16-17 gol. Il problema della squadra negli ultimi anni è stato quello degli attaccanti che segnano poco. Lukaku? Conosciamo le sue caratteristiche. Come ho detto dipende da come intende giocare l’allenatore”.

In seguito, Andriy Shevchenko ha parlato proprio del prossimo tecnico del Milan, Paulo Fonseca. L’ex calciatore ha voluto rassicurare i tifosi rossoneri con le sue dichiarazioni: “Non so se sia ufficiale oppure no, posso dire che Paulo in Ucraina ha lavorato bene e ha lasciato un segno. È una persona competente e perbene. Una persona seria. Poi non so che piani abbia il Milan e quali siano i suoi. Ne parleranno, presumo”.