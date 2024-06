Lo hanno proposto al Milan, clamorosa ipotesi per l’attacco

L’attaccante è stato proposto ai rossoneri nelle ultime ore: potrebbe essere lui la vera alternativa a Zirkzee (che resta la priorità)

La priorità del Milan in questo calciomercato è una e una soltanto: il centravanti. Dopo due anni di rinvii, adesso è arrivato il momento di fare questo importante investimento dopo la scelta di Giroud di andar via. Joshua Zirkzee è e resta il primo obiettivo: è tutto pronto, dal pagamento della clausola al Bologna all’accordo sullo stipendio, ma la questione commissioni è più seria che mai. E questa fase di stallo sta facilitando l’inserimento di altre società, fra cui il Manchester United.

In attesa di capire se le parti riusciranno a venirsi in contro e a risolvere la questione, il Milan si sta guardando intorno alla ricerca di alternative. Gimenez del Feyenoord, Dovbyk del Girona e Demirovic dell’Augsburg sono i tre nomi cerchiati in rosso da Furlani, Moncada e Ibrahimovic ma nelle ultime ore pare essersi aggiunto un altro profilo. Che gioca in Serie A ed è in cerca di una nuova avventura.

Dalla Roma al Milan, l’ultima idea per l’attacco

Nel frattempo diversi calciatori sono stati proposti al Milan e fra questi, come scrive oggi Tuttosport, c’è anche Tammy Abraham. Rientrato da un grave infortunio al ginocchio, è riuscito a scendere in campo soltanto negli ultimi mesi della stagione appena conclusa. La Roma, che non terrà Lukaku, è alla ricerca di un nuovo centravanti e l’inglese non sembra rientrare nei piani di De Rossi.

Ecco quindi che si apre l’opportunità per i rossoneri. Il costo del suo cartellino è la metà di quello di Zirkzee: potrebbero bastare 25 milioni per convincere i giallorossi a cederlo. Lo stipendio è simile a quello proposto all’olandese: 4,5 milioni. A livello di costi, insomma, ci siamo. I dubbi sono altri: le caratteristiche del giocatore, molto diverso dall’attuale centravanti del Bologna, e la condizione fisica. Il suo infortunio al ginocchio sinistro lo ha tenuto fuori per un anno quasi e questo rischia di influenzare molto le sue prestazioni, soprattutto per il modo che ha di giocare.

Inoltre, in questo momento la piazza avrebbe bisogno di un nome importante, e quello di Abraham di certo non scalda. Il Milan valuterà, ma lo farà solo se sarà definitivamente chiusa la questione Zirkzee. Che è per i rossoneri il piano A, B e C. Priorità assoluta all’olandese, individuato da novembre scorso come obiettivo numero uno per il presente e per il futuro. I tifosi incrociano le dita: l’acquisto di Zirkzee e il rinnovo di Theo Hernandez potrebbero bastare per riportare un po’ di tranquillità e serenità a San Siro.