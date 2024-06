“Lo massacro”: Milan-Leao, la sentenza sul campione lascia di stucco

L’attaccante portoghese Rafa Leao, impegnato ad Euro24, è ancora una volta sotto i riflettori: la sentenza del giornalista.

In questi giorni si stanno disputando le prime gare dei gironi degli Europei di Germania, competizione in cui anche l’Italia è protagonista: la Nazionale è uscita sconfitta dalla sfida contro la Spagna e ora deve battere o pareggiare contro la Croazia. Impegnato ad Euro24 c’è anche il Portogallo, allenato da Roberto Martinez, che ha battuto la Repubblica Ceca per 2 a 1 nella prima sfida del girone e la Turchia per 3 a 0 nel secondo match, ottenendo di fatto il passaggio diretto agli ottavi di finale.

Nella squadra portoghese è presente anche Rafael Leao, attaccante del Milan, che non ha affatto iniziato al meglio il suo europeo.

Il numero 17 portoghese, infatti, è stato ammonito in entrambe le sfide disputate e salterà per squalifica l’ultima gara del girone, contro la Georgia. Inoltre, il CT Martinez lo ha sostituto entrambe le volte, facendogli terminare prima le gare. Leao dunque potrà tornare in campo con la propria Nazionale direttamente agli Ottavi di finale. Insomma nonostante

Leao, Trevisani senza alcun dubbio: “Lo Massacro”

Leao è stato acquistato dal Milan nell’estate del 2019, per 30 milioni di euro. A fine stagione 2022/2023, il portoghese ha rinnovato il proprio contratto con il club rossonero, aumentandogli lo stipendio e affidandogli la maglia numero 10. La stagione di Leao non è stata all’altezza, così come non lo è l’inizio di Euro2024.

Attorno a Leao, inoltre, ultimamente si sono creati dei rumors che lo vedrebbero giocare in Arabia Saudita; su questo punto si è espresso Riccardo Trevisani, durante un podcast di Cronache di Spogliatoio. Queste le sue parole:

Se Leao va in Arabia a 25 anni lo sfondo, lo massacro, lo insulto dalla mattina alla sera, mi apro un canale YouTube per insultarlo. Se Leao va in Arabia dà ragione a tutti quelli che dicono essere svogliato, che non ce la fa, che è pigro, che pensa a fare il cantante, che pensa ai soldi ed alle serate. Invece per me Leao è un grande calciatore, non andando in Arabia lo dimostrerà.

Trevisani dunque conferma il suo appoggio verso il 10 rossonero, considerato che, come da lui dichiarato, lo difende da quando è arrivato in Italia e ancora doveva dimostrare il suo potenziale. Il noto giornalista considererebbe l’arrivo di Leao in Arabia come un fallimento per il calciatore portoghese, considerato che lì il Campionato è ancora sotto un certo livello tecnico. Al Milan o in Europa non farebbe altro che continuare a giocare ad alti livelli.