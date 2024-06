Lo prende il Napoli, nulla da fare per il Milan

Il Napoli supera la concorrenza del Milan: acquisto ad un passo, niente da fare per i rossoneri che perdono l’obiettivo

Il Milan ha rinunciato all’acquisto di Mats Hummels. Come riportato da Sky Sport, gli agenti del giocatore lo avevano proposto ai rossoneri, che però hanno detto no. Adesso la Roma sta valutando l’acquisto del difensore tedesco. Una notizia che ha creato molte polemiche sui social fra i tifosi, convinti che potesse fare al caso della squadra, rimasta orfana di Simon Kjaer. Un elemento di esperienza in difesa, un reparto molto delicato, servirebbe ma per adesso il club sta facendo altre valutazioni. Ad esempio, c’è un difensore di proprietà del Real Madrid che piace parecchio a Moncada. Nelle scorse settimane ci sono stati dei contatti con i Blancos per capire la fattibilità dell’operazione, ma nelle ultime ore c’è stata un’accelerata importante da parte del Napoli. Il giocatore ha convinto anche Antonio Conte, pronto ad accoglierlo nella sua linea a tre. Per il Milan, quindi, l’obiettivo rischia seriamente di saltare.

Dal Real Madrid al Napoli, superata la concorrenza del Milan

Il difensore in questione è Rafa Marin, reduce dall’esperienza in prestito al Deportivo Alaves e adesso pronto a rientrare alla base. Al Real Madrid, ovviamente, per lui non c’è spazio, ed è per questo che è in cerca di una nuova sistemazione. Classe 2002, promette benissimo: non è un caso che molti club importanti hanno messo gli occhi su di lui, fra cui anche il Milan. Il suo futuro sembra essere in Italia, ma non in rossonero.

Il valore del suo cartellino è di circa 10 milioni. Moncada lo aveva individuato come possibile rinforzo, soprattutto come alternativa ai titolari Tomori e Gabbia. L’affare, però, a meno di colpi di scena, non si farà. A prendere il difensore sarà molto probabilmente il Napoli. Antonio Conte ha dato il suo benestare alla trattativa: considera il calciatore un ottimo elemento e adatto alle sue idee. Centrale di grande struttura fisica, di piede destro e con ottime doti tecniche come la maggior parte dei difensori spagnoli. Nella linea a tre di Conte potrebbe fare benissimo il centrale, o al massimo il braccetto a destra (ruolo che dovrebbe occupare Di Lorenzo se non dovesse andar via).

Non è l’unico obiettivo di mercato condiviso fra Milan e Napoli che riguardi la difesa. Alle due società infatti piace anche Alessandro Buongiorno, ma anche in questo caso in vantaggio ci sono gli azzurri. I rossoneri avevano provato a convincere il Torino durante la sessione di mercato invernale, ma Cairo ha sparato troppo alto. Per il momento non si registrano movimenti concreti del Milan per lui, mentre gli azzurri spingono. Conte lo considera perfetto da perno centrale della sua difesa. L’operazione dovrebbe costare circa 40 milioni ma per finalizzarla bisognerà aspettare probabilmente la fine dell’Europeo.