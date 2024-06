“Lo riporterei al Milan”, la proposta del giornalista spiazza i tifosi

La regina del mercato estivo 2023 è pronta a fare il debutto fra le protagoniste più spietate del calcio italiano per accaparrarsi nuovi rinforzi. Anche se c’è chi suggerisce di fare un tuffo nel passato.

La stagione di cui si è reso protagonista il Milan da agosto a maggio scorso ha lasciato l’amaro in bocca. Un anno fa come oggi le aspettative erano molto alte, soprattutto grazie alla grinta che la dirigenza ha dimostrato sul fronte mercato. Eppure, non tutte le intuizioni della società sono state ripagate nel modo giusto.

Per questo, i Rossoneri sono intenzionati ad arrivare al calciomercato 2024 – in avvio nella giornata di domani – in maniera ancora più studiata e decisa. Diversi gli interventi necessari a migliorare la rosa che si metterà al servizio del nuovo allenatore Fonsenca. Con l’obiettivo che rimane sempre lo stesso: fare il massimo in ogni competizione da disputare.

Non solo Campionato, dunque. Occhio alla Champions League nel suo nuovo formato. E fra dicembre e gennaio prossimi, si affacceranno sul calendario del Diavolo anche la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Insomma: tanta carne al fuoco.

Tra i romantici tifosi rossoneri, c’è chi, in memoria dei vecchi tempi, avrebbe individuato un giocatore che dovrebbe fare ritorno a Milano. Ecco di chi si tratta.

Mercato Milan: il ritorno di fiamma del giornalista

In diretta dal proprio canale YouTube, il giornalista – ed incallito tifoso rossonero – Carlo Pellegatti ha detto la sua sul mercato in entrata che il Milan dovrà affrontare nei prossimi due mesi. E ha così portato in auge il nome di Giacomo Bonaventura, ex centrocampista rossonero per ben sei anni, dove ha conquistato 155 presenze.

Allo scoccare della mezzanotte, il centrale non sarà più di proprietà della Fiorentina – dove è giunto proprio nel 2020. Secondo il giornalista, dato il parametro, e considerata l’età, la dirigenza non dovrebbe farsi scappare l’opportunità di riportare ai piedi della Madonnina un milanista così:

Lancio questa mia idea forse un po’ romantica e vecchia, ma per completare la rosa io personalmente un’idea su un giocatore italiano, in questo momento libero e milanista, io un pensiero per Bonaventura lo farei, me lo riporterei a casa per completare la rosa, bravo, milanista e con entusiasmo, magari chiederebbe anche uno stipendio abbordabile.

Parole d’ordine della suggestione di Pellegatti sono sostenibilità economica e vecchio cuore rossonero. Due caratteristiche su cui la società farebbe bene a puntare, per ricostruire un forte senso di appartenenza alla maglia a strisce rossonere.