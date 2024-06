Lukaku fra Milan e Napoli, i rossoneri hanno un doppio vantaggio

Pista rossonera concreta per Lukaku, che è nella lista anche di Conte per il Napoli. I rossoneri però hanno un doppio vantaggio

Il Milan è alla ricerca di alternative a Zirkzee. Non perché la pista sia tramontata, anzi: l’olandese è sempre l’obiettivo numero uno, ma la questione commissioni è molto seria e rischia seriamente di far saltare tutto. In attesa di sviluppi, sia in un senso che nell’altro, i rossoneri stanno sondando il terreno per altri centravanti. C’è stato un contatto con Abraham, in uscita dalla Roma: per De Rossi può andare e si può chiudere intorno ai 25 milioni, Furlani e Ibrahimovic però non sono ancora convinti del tutto. Nelle ultime ore è tornata di moda l’ipotesi Lukaku: si è parlato di lui anche lo scorso anno e adesso, dopo il rientro dal prestito alla Roma dal Chelsea, si è proposto di nuovo ai rossoneri.

Lukaku-Milan, gli aggiornamenti

Lukaku vuole lasciare il Chelsea e il Chelsea vuole cedere Lukaku, stavolta però solo a titolo definitivo. Ed è questo il problema per il Milan: le cifre dell’operazione, sia per il cartellino che per lo stipendio, sono considerate troppo alte. Come spiegato da Gianluca Di Marzio, però, i rossoneri rispetto al Napoli, che vorrebbe regalarlo al nuovo allenatore Antonio Conte, hanno un doppio vantaggio: il tempo e la non necessità di vendere, al contrario degli azzurri che prima di provarci devono cedere Osimhen.

Insomma, seppur molto complicata, la pista Lukaku–Milan va comunque tenuta in considerazione. Se il Chelsea dovesse abbassare le proprie richieste o aprire ad un prestito con diritto di riscatto, allora se ne potrà parlare seriamente. Al momento è solo un’idea. Che in queste ore ha diviso un po’ la tifoseria fra chi lo vorrebbe e chi, invece, soprattutto dopo gli ultimi due anni, preferirebbe un altro profilo. C’è da dire che il belga è un’occasione di mercato che si potrebbe sfruttare, ma non dovrebbe escludere l’investimento su un profilo più giovane come Zirkzee.