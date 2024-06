Lukaku-Milan, cambia il piano: doppio bomber in arrivo per i rossoneri

Calciomercato Milan – Cambia il piano per l’attaccante. Doppio bomber in arrivo per il club rossonero.

Sono ore calde in ottica mercato, che sembra accendersi in casa Milan. Il club rossonero da giorni si è iniziato a muovere con la squadra dirigenziale che lavora a stretto contatto con mister Paulo Fonseca. In queste settimane sono stati fatti nomi di attaccanti perché dopo l’addio di Olivier Giroud, a scadenza, il club rossonero dovrà investire su un bomber giovane capace di garantire gol e prestazioni di livello sotto il punto di vista fisico e realizzativo.

Uno dei nomi più discussi dell’estate è Joshua Zirkzee, che negli ultimi giorni sembra però essersi allontanato dai rossoneri, considerando le commissioni alte che il club non vorrebbe versare agli agenti. In casa Milan si potrebbe quindi aprire uno scenario, che i tifosi non avrebbero mai immaginato di considerarlo come una possibilità concreta.

Lukaku-Abraham, la coppia supera Zirkzee? Il Milan riflette

Secondo quanto appreso dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la coppia formata da Romelu Lukaku e Tammy Abraham costa come il singolo Zirkzee. I due attaccanti costerebbero 55 milioni e con la stessa spesa il Milan si assicurerebbe le prestazioni di due attaccanti di livello, invece che uno. Lo scenario diventa quindi possibile, resta da capire se la dirigenza rossonera preferirà una coppia d’esperienza all’identikit del centravanti giovane e tatticamente moderno.

A frenare la possibile operazione sono gli ingaggi, che porterebbero il club rossonero a fare spese diverse. Per l’attaccante olandese ci sarebbe una base d’intesa che si aggira sui 4 milioni di euro a stagione, mentre la coppia Lukaku-Abraham comporta costi più elevati, visto che l’ex Inter prendeva 7,5 milioni e l’inglese 5 milioni a stagione. L’affare Zirkzee potrebbe costare anche meno, ma i 15 milioni richiesti dagli agenti fanno lievitare il costo totale a 55 milioni.

In questa stagione, Abraham e Lukaku hanno giocato insieme, ma l’inglese non ha avuto molte occasioni visto l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per parecchie settimane. 1 gol e 1 assist in 12 presenze tra campionato e coppa per l’ex Chelsea, mentre a far meglio è stato proprio il belga. Per l’ex Manchester United sono 13 i gol e 3 gli assist realizzati in Serie A, mentre in Europa League 7 gol e 1 assist registrati. Zirkzee conta due gol in meno di Lukaku in Serie A, ma due assist in più. Sarà da capire se il Milan proverà a chiudere per l’olandese o cambierà quello che era l’obiettivo principale.