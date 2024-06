Lukaku Milan, che bordata dall’opinionista: la sentenza sul belga è netta

La vicenda tra Lukaku e il Milan comincia ad infiammarsi con le parole dell’opinionista, sentenza durissima sulla trattativa

Il Milan è pronto a cambiare volto in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale è tornare competitivi in campionato e togliersi delle soddisfazioni anche in campo europeo. Il calciomercato è alle porte e alcune trattative potrebbero infiammare l’intero ambiente rossonero, pronto a credere in un riscatto dei diavoli. Giorgio Furlani, assecondato da Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, è al lavoro per migliorare la rosa attuale del Milan. Si mira ad offrire al neo tecnico rossonero, Paulo Fonseca, una squadra pronta e decisa a dare tutto per una maglia ricca di storica come quella del Milan. Nella cerchia infuocata all’interno del taccuino della dirigenza rossonera, sembrano esser finiti dei calciatori che dividono la piazza: Romelu Lukaku è uno tra questi.

Il centravanti belga infatti è seguito dai rossoneri in vista della prossima stagione, in quanto in uscita dal Chelsea, dopo l’esperienza con la Roma. Il club londinese chiede una cifra intorno ai 30 milioni di euro per lasciar partire il proprio attaccante a titolo definitivo. Sulle sue tracce anche il Napoli di Antonio Conte, che potrebbe ritrovare il centravanti con cui ha avuto le fortune nell’esperienza in nerazzurro.

Secondo le ultime indiscrezioni, i contatti tra il belga e il Milan continuano ad essere accesi e presto si potrebbe arrivare ad uno stato avanzato della trattativa. I tifosi rossoneri tentennano in merito a ciò perchè il calciatore non è considerato il miglior rinforzo presente sul mercato. Romelu Lukaku è alla ricerca di un nuovo club e nel suo futuro potrebbe esserci ancora la Serie A, con Milan e Napoli pronte ad aggiudicarsi le sue prestazioni sportive.

Minotti scredita Lukaku: “Ultima opzione”

Lorenzo Minotti, opinionista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove ha espresso dubbi sull’eventuale trasferimento di Romelu Lukaku al Milan. Secondo l’ex calciatore, Lukaku è un attaccante di grande rilievo, ma fatica nelle situazioni di pressione e nelle partite decisive.

Il Milan infatti dovrà sopperire alla dura perdita di Olivier Giroud, cercando un attaccante che sia capace di prendere in mano le redini dell’ex numero nove rossonero. Minotti sottolinea inoltre:

Con i precedenti, con le parole che ha speso in passato, credo che Lukaku sia l’ultima opzione per il Milan.

L’opinione del giornalista riflette una preoccupazione in vista della prossima stagione, in quanto sul mercato sembrano esserci dei profili ritenuti più adeguati a ricoprire il ruolo di centravanti: il Milan continua a lavorare anche per Joshua Zirkzee, ma al momento la trattativa è bloccata per via delle richieste dell’entourage del calciatore belga.