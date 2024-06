Lukaku-Milan, la notizia spiazza tutti: succederà la prossima settimana

Il mercato del Milan entra nel vivo: la società rossonera si prepara ad affondare il colpo per Romelu Lukaku.

Il Milan viaggia spedito sul mercato, continuando senza sosta e in maniera dettaglia la propria ricerca al nuovo numero 9 rossonero. Ultimamente, l’attenzione del club di Serie A si è soffermata in modo particolare su Joshua Zirkzee. Sembra essere l’attaccante del Bologna il volto scelto dal Milan su cui puntare in vista della prossima stagione. La compagine lombarda si appresta a far entrare nel vivo la trattativa con il club rossoblù, consapevole che per strappare il sì degli emiliani ci vorranno circa 40 milioni di euro.

A rendere sempre più concreta la strada che porta al Milan, è proprio la volontà del giovane calciatore olandese. Nonostante le avance di alcuni prestigiosi club europei, le intenzioni di Joshua Zirkzee sono quelle di continuare la sua esperienza nel campionato di Serie A. Quindi, il club rossonero ha buone chance per chiudere l’affare. Oltre alla questione cartellino, altri due nodi che dovrà sbrogliare la dirigenza rossonera sono legati all’ingaggio di Zirkzee e al tema commissioni. Nel frattempo, il Milan non si preclude altre piste. Una di queste è una particolare novità e porta a Romelu Lukaku.

Il Milan pensa a Lukaku come prossimo numero 9

Il nome in cima alla lista delle preferenze del Milan resta quello relativo a Joshua Zirkzee, ma la dirigenza rossonera tiene comunque in caldo altri profili qualora la trattativa con il Bologna non dovesse andare per il verso giusto. Una di queste alternative si chiama Romelu Lukaku, reduce da una buona stagione alla Roma.

Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, tra le parti ci sarebbe un interesse reciproco. Nonostante la nostalgia di casa, il possente centravanti belga vorrebbe proseguire la sua avventura in Italia. Il Milan è una pista fattibile. Anche se i rossoneri per arrivare a Romelu Lukaku dovranno valicare lo scoglio Chelsea.

L’idea del club rossonero sarebbe quella di garantirsi le prestazioni del calciatore 31enne con la formula del prestito. Mentre il Chelsea avrebbe fatto intendere di voler liberarsi definitivamente del cartellino del calciatore, pretendendo i 45 milioni legati alla clausola presente nel contratto del belga. Una cifra che può permettersi di pagare il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Anche gli azzurri, infatti, si sarebbero messi alla ricerca di un centravanti. Dato che l’addio di Osimhen appare ormai scontato, Antonio Conte ha fatto il nome del suo pupillo per rimpiazzare l’attaccante nigeriano. Il nuovo tecnico del Napoli avrebbe già avuto modo di parlare con il giocatore ex Roma, avviando i primi dialoghi per convincerlo ad accettare il trasferimento alle pendici del Vesuvio.

L’ex Inter però tiene aperta la finestra che lo porterebbe nuovamente a Milano, sponda rossonera. Settimana prossima, la dirigenza del club lombardo dovrebbe partire in missione a Londra per trovare un’intesa con i Blues. Romelu Lukaku tornerebbe ben volentieri all’ombra della Madonnina, dove potrebbe conservare il suo ingaggio da 7,5 milioni netti a stagione. Il Milan ci sta pensando, conscio del fatto che il Napoli è pronto ad accontentare Antonio Conte.