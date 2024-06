Mercato Milan, colpo dal Brasile per Fonseca: è una vera sorpresa

Prosegue il lavoro sul mercato per la dirigenza, che vuole chiudere per un giovane da regalare al suo nuovo allenatore.

Nella sponda rossonera di Milano i pensieri sono tutti rivolti alla stagione che verrà. Una stagione ricca di cambiamenti in casa Milan, che dopo la scorsa annata ha voglia di riscatto.

In Via Aldo Rossi si spera che la svolta arrivi non solo dai giocatori, ma anche dal neo-allenatore Paulo Fonseca, che nella scorsa stagione è stato alla guida del Lille. Certamente ci saranno dei cambiamenti anche all’interno della rosa, con la dirigenza al lavoro per vendere gli esuberi e soprattutto regalare al tecnico portoghese importanti innesti.

Si cercano pedine che siano in grado di riportare entusiasmo all’interno dell’ambiente e che soprattutto siano funzionali al gioco offensivo di Fonseca. Oltre alla solita punta e al terzino destro, si pensa anche al reparto di centrocampo.

La dirigenza infatti starebbe pensando di regalare al suo nuovo allenatore un giocatore che sia in grado di fare da muro davanti alla difesa. La motivazione è semplice: la fragilità difensiva mostrata nel corso di tutta la passata stagione, con ben 49 gol subiti in campionato.

Milan, nuovo nome dal Brasile: si tratta di André Trindade

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan avrebbe individuato un nuovo obiettivo per la mediana: André Trindade. Il centrocampista brasiliano milita nella Fluminense e ha un contratto con la “Tricolor” in scadenza il 31 dicembre 2026. Dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile, Trindade ha esordito in prima squadra a soli 19 anni e ora ha un valore di mercato che si aggira sui 25 milioni di euro. Il ruolo naturale del classe 2001 è quello del mediano anche se all’occorrenza ha fatto anche il difensore centrale.

L’obiettivo di mercato del Milan, l’anno scorso, ha anche avuto l’occasione di esordire con il Brasile e rappresenta un punto fermo della Fluminense. Dal giorno del suo esordio nel 2020 infatti, Trindade ha collezionato ben 185 presenze, segnando 4 gol e fornendo 3 assist. I numeri fanno capire l’importanza del giocatore ma soprattutto la sua propensione difensiva.

I punti di forza del giocatore sono soprattutto il recupero palla e la capacità di ribaltare l’azione da difensiva a offensiva grazie alla sua tecnica e qualità palla al piede. Molto curiosa è la statistica pubblicata dalla piattaforma Sofascore che nel 2023 ha incoronato André Trindade come il giocatore che ha recuperato più palloni al mondo. Allo stesso tempo il centrocampista ha alcune lacune riguardanti il gioco aereo e la disciplina in campo, ma sicuramente stiamo parlando di un ottimo prospetto.