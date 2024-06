Mercato Milan, difensore in arrivo: la situazione

Il dirigenza del Milan sarà molto impegnato sul mercato quest’estate: non solo l’attaccante, anche la difesa è da rinforzare.

Sarà un’estate che i tifosi del Milan ricorderanno. Dopo il restyling totale dello scorso anno, i rossoneri sono alla ricerca degli innesti necessari per completare la rosa. Tra gli obiettivi dichiarati c’è la punta, ma non solo. La nuova proprietà vuole dare equilibrio alla squadra e quindi si punta un centrocampista con compiti più difensivi.

Inoltre, la passata stagione ha evidenziato alcune lacune nelle retrovie e quindi anche migliorare la difesa sarà un obiettivo per Furlani. Con Kjaer, e con ogni probabilità Florenzi, ai saluti la dirigenza è obbligata a investire in quel reparto.

Mercato Milan, priorità alla difesa

Il Milan fa sul serio. La nuova proprietà vuole tornare a sollevare un trofeo in fretta e molto dipenderà dal mercato di questi mesi. L’Inter non ha intenzione di fermarsi, la Juve sarà tutta nuova con Thiago Motta e i colpi di mercato trasudano ambizione, il Napoli con Conte punta ai vertici della classifica. Aggiungendo Atalanta e Roma alla lista, le dirette concorrenti dei rossoneri con ogni probabilità alzeranno il livello la prossima stagione e il Diavolo non può certo permettersi passi indietro. Ecco dunque che, secondo Tuttosport, Furlani sta sondando diversi profili in difesa.

La difesa, una volta risolto il dilemma attaccante, sarà l’assoluta priorità. La stagione appena conclusa ha evidenziato i problemi difensivi di una squadra che quando ha molti giocatori offensivi lascia troppi spazi agli avversari. Il Milan ha già riscattato dal Real Madrid il promettente 2005 Alex Jimenez. Servono però innesti pronti per giocare ad alti livelli e dunque la ricerca continua. Per ora la dirigenza ha fatto solamente delle valutazioni su diversi profili e, in particolare, si è concentrata sulla ricerca di un centrale mancino.

Senza Kjaer bisogna trovare un centrale di buon livello da aggiungere al reparto composto da Tomori, Thiaw e Kalulu. Non solo però. Alessandro Florenzi è un altro di quei nomi che potrebbero essere in uscita. Il terzino destro non ha avuto una bella esperienza a Roma con Fonseca e quindi le parti potrebbero decidere di salutarsi.

Il Diavolo è alla ricerca di un terzino destro: piacciono Emerson Royal e Matty Cash, entrambi dalla Premier League. Sarà un’estate infuocata a Milanello: la società punta a tornare grande e i tifosi si augurano che questo possa avvenire il prima possibile. Tra sette giorni inizierà ufficialmente il mercato, si attendo colpi di scena.