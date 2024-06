Mercato Milan, doppio nome per l’attacco: c’è un ritorno di fiamma

Il Milan apre nuove piste. Aspettando Zirkzee, i rossoneri pensano ad un doppio nome per l’attacco. Uno dei due è un ritorno di fiamma.

AAA attaccante cercasi. Non è solamente una formula fatta, ma anche l’insistenza con cui il Milan deve affrontare la rincorsa al nuovo numero 9. In via Aldo Rossi bisogna accelerare i tempi per bruciare le concorrenti e assicurarsi il nucleo del reparto avanzato. Non tramonta l’ipotesi Zirkzee, ma si temporeggia ancora a causa delle commissioni richieste dall’agente Kia Joorabchian, somma inevitabile per arrivare all’olandese.

Il Milan non è sicuro di voler intraprendere questa strada e si guarda intorno. Dovbyk e Broja rimangono opzioni valide, ma lo stato maggiore rossonero ha sondato nuove piste per il centravanti del futuro.

Milan, nuove piste per l’attacco: il piano B dei rossoneri

Secondo Gianluca Di Marzio, Furlani, Ibrahimovic e Moncada hanno inserito nella lista Ermedin Demirovic dell’Augsburg. Nei giorni scorsi ci sono stati colloqui tra le parti e l’attaccante ha accettato la possibile destinazione. La richiesta del club tedesco ammonta a 25 milioni, ma ci sono spiragli consistenti sulla possibile chiusura tra i 18 e i 20 milioni.

L’ipotetico arrivo di Demirovic non precluderebbe un altro ingaggio, quello di un nome già noto a casa Milan. I rossoneri tengono d’occhio anche Memphis Depay, il cui agente ha intavolato contatti con la dirigenza. Nella migliore delle opzioni l’AAA potrebbe materializzarsi. Tre Attaccanti da affiancare a Luka Jovic, già blindato dai piani alti. Per ora solo idee, ma si sa: le vie del mercato sono infinite.