Mercato Milan, i tifosi tremano: brutte notizie su Zirkzee

Sale la tensione all’interno dell’ambiente rossonero dopo l’interessamento di un top club nei confronti di Zirkzee.

La prossima stagione sarà fondamentale per la Milano rossonera, in cerca di riscatto e di rivincite dopo una stagione colma di alti e bassi. Al termine del campionato sono stati 19 i punti che hanno separato il Diavolo dall’Inter campione: decisamente troppi per una squadra che ambisce alla vittoria del titolo. Anche nel panorama europeo le prestazioni dei rossoneri sono state alquanto deludenti, con la squadra dell’ormai ex tecnico Pioli eliminata ai quarti di finale di Europa League. Proprio per dare una scossa, arriverà sulla panchina milanista Paulo Fonseca, per cercare di ridare alla rosa un po’ di brio e riportare i rossoneri dove meritano.

Per fare ciò serviranno modifiche anche all’interno della rosa e su questo è già al lavoro la dirigenza. Innanzitutto bisognerà confermare gli elementi chiave della squadra, coloro in grado di trascinare i compagni anche nelle partite più difficili come Leao e Theo Hernandez. Servirà poi operare sul mercato in uscita, vendendo gli esuberi e coloro che non rientrano più nel progetto tecnico. Per ultimo, ma non per importanza, il mercato in entrata, dove si cerca soprattutto una punta e un terzino destro. Proprio a riguardo dell’attaccante, è arrivata nelle ultime ore una notizia riguardante Joshua Zirkzee.

Milan, Zirkzee a rischio: piace allo United

Come riportato dal The Athletic (la sezione sport dell’autorevole The New York Times) il Manchester United starebbe pensando all’acquisto di Joshua Zirkzee. Il classe 2001 sarebbe sulla lista dei desideri della dirigenza dei Red Devils, che cercano un profilo che possa allungare il reparto offensivo. Il club inglese è anche sulle tracce di Ivan Toney (Brentford) e Jonathan David (Lille) ma l’obiettivo più concreto è proprio Zirkzee. Il Milan dunque dovrà fare attenzione alla concorrenza, cercando di anticipare le avversarie nella corsa al bomber olandese.

In Via Aldo Rossi si contava di chiudere la trattativa per l’Ex Bayern Monaco entro il raduno di inizio stagione, ma la convocazione ad Euro 2024 dell’olandese e le richieste spropositate del suo agente (15 milioni di euro) hanno frenato e rallentato i discorsi.

Il Diavolo dalla sua è comunque pronto a pagare la clausola da 40 milioni di euro per il classe 2001, con il quale ha già un accordo di massima. Non resta che aspettare l’apertura del mercato, il 1 luglio, per capire che casacca vestira Zirkzee nel corso della prossima stagione.