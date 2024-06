Mercato Milan, il riscatto non arriva: Premier alla finestra

Calciomercato Milan – Il riscatto non arriva e la notizia spiazza i tifosi. La Premier League è alla finestra per il calciatore.

Sono ore molto importanti in casa Milan, che si prepara all’annuncio del nuovo tecnico. Dopo i dubbi di queste settimane è oramai certo che il club rossonero vedrà alla guida mister Paulo Fonseca, che da pochi giorni ha dato l’addio al Lille. Il tecnico ex Roma è pronto per una nuova esperienza in Italia e nei prossimi giorni è prevista la firma sul contratto e il benvenuto sui canali del club rossonero. La squadra dirigenziale sta già lavorando in ottica mercato con Fonseca e nei prossimi giorni potrebbero essere svelate alcune mosse, per rinforzare la rosa a disposizione del mister.

Saranno da delineare alcune situazioni relative a calciatori andati in prestito e una di queste riguarda Alexis Salemaekers. L’esterno belga ha passato una stagione al Bologna e ha centrato la qualificazione in Uefa Champions League, un risultato storico per i rossoblù che vede l’attaccante tra i protagonisti con 4 gol e 3 assist. Un’annata positiva che però potrebbe non bastare per essere riconfermato a Bologna.

Saelemaekers-Milan, sarà addio? Le ultime sul riscatto

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, tra mercoledì e venerdì i club potranno esercitare l’opzione per rendere definitivo il passaggio del calciatore preso in prestito. Da sabato a lunedì i club proprietari potranno poi far valere la contro-opzione. Nel caso dell’attaccante belga non dovrebbe esserci il riscatto da parte dei rossoblù, che non dovrebbero veder partire Riccardo Orsolini e non punteranno su Saelemaekers, che tornerà al Milan.

Sull’esterno offensivo c’è la Premier League che rimane alla finestra. Il suo futuro dovrebbe essere lontano da Milano e al più presto dovrà trovare una sistemazione, visto che nella scorsa finestra di mercato estiva il club rossonero ha investito su Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. Inoltre, in questa stagione i rossoneri dovranno capire di quanti esterni ci sarà bisogno, visto che mister Paulo Fonseca potrebbe non utilizzare lo stesso modulo del tecnico precedente, ovvero Stefano Pioli.

Saranno settimane importanti per il futuro di molti calciatori, ma per capire al meglio le mosse del Milan si dovrà prima aspettare l’ufficialità del tecnico. Paulo Fonseca si prepara a tornare in Italia e il futuro di molti giocatori resta in dubbio. Sarà un calciomercato lungo e importante, dove i rossoneri cercheranno di chiudere qualche colpo in poco tempo.