Mercato Milan: per il centrocampista fissata la cifra, ma Furlani ha un piano

Il Milan è pronto a dire la sua sul mercato e Furlani ha fissato un piano per aggiudicarsi il colpo, fissata la cifra per l’acquisto

Il Milan continua a muoversi con decisione nel mercato estivo, cercando di rinforzare la rosa per competere ai massimi livelli nella prossima stagione. Tra le priorità c’è l’acquisto di un centrocampista di qualità, capace di dare equilibrio e dinamismo al centrocampo rossonero.

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza del Milan avrebbe già individuato il profilo ideale per migliorare il proprio reparto: l’Amministratore Delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha in mente una strategia ben precisa per concludere l’operazione senza compromettere il bilancio societario.

Insieme a Zlatan Ibrahimovic e Moncada, sono al lavoro per regalare a Paulo Fonseca una rosa pronta per lottare per il titolo e diminuire il gap con l’Inter, fin troppo largo durante questa stagione.

Parallelamente, la dirigenza rossonera sta monitorando altre opzioni, per non farsi trovare impreparata qualora l’operazione principale dovesse incontrare ostacoli. L’obiettivo è garantire al tecnico portoghese un rinforzo di spessore che possa integrarsi rapidamente nei meccanismi di squadra.

I tifosi del Milan seguono con attenzione l’evolversi della situazione, speranzosi che Furlani riesca a concludere un’operazione che possa elevare ulteriormente il livello della squadra. La determinazione e la competenza della dirigenza lasciano ben sperare per un mercato all’altezza delle aspettative rossonere.

Da tenere d’occhio anche il possibile addio di alcuni calciatori cruciali: Theo Hernandez e Mike Maignan, in caso di offerte irrinunciabili, potrebbero lasciare i rossoneri; ma i due calciatori francesi però, possono giocare un ruolo cruciale per la dirigenza del Milan.

Fofana-Milan: Furlani punta sui connazionali

Il nuovo obiettivo del Milan per il centrocampo è Youssouf Fofana, calciatore del Monaco e della Francia impegnata in questi giorni negli Europei 2024. Come riportato nelle scorse settimane, il calciatore lascerà i monegaschi ed è aperto a nuove esperienze.

Il Milan è rimasto stregato dalle prestazioni del centrocampista, valutato intorno i 25 milioni di euro, ma la dirigenza rossonera spera in una possibile asse con i proprio calciatori. ù

Difatti, il Milan confiderà nei propri calciatori francesi, compagni di squadra di Fofana: Theo, Maignan e lo stesso Giroud, oramai ex Milan, potrebbero favorire il trasferimento del classe 99′ ai piedi del Duomo. I rossoneri però devono velocizzare la trattativa perché sul calciatore, nelle ultime settimane, sembrano essersi interessati club di Premier League e anche il Paris Saint Germain.

Non ci resta che attendere nuovi sviluppi di mercato per scoprire la decisione finale che prenderà Youssouf Fofana, molto probabilmente al termine del Campionato Europeo 2024.