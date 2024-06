Mercato Milan, salta l’affare: il bomber rinnova

Calciomercato Milan – salta l’affare, la notizia spiazza tutta la tifoseria rossonera. Il bomber rinnova e chiude al trasferimento.

Sono ore calde in casa Milan, con il calciomercato che sta entrando nel vivo. Negli ultimi giorni sembra essersi accesa anche la finestra estiva di mercato rossonera, ma in questa settimana la priorità va all’annuncio del nuovo tecnico. Entro il weekend dovrebbe arrivare la firma di Paulo Fonseca sul contratto e la presentazione sui canali ufficiali rossoneri, il mister potrà poi lavorare più a stretto contatto con la squadra dirigenziale, che vuole rendersi protagonista in una sessione di mercato lunga e ricca di sorprese.

L’argomento che cattura l’attenzione di tutti i supporters è il nuovo attaccante. Dopo l’addio di Olivier Giroud e il futuro incerto riguardante Jovic e Okafor, la società dovrà trovare un attaccante che garantisca gol, prestazioni e minuti. Ci sarà bisogno di un bomber più giovane, che possa accontentare al meglio il tecnico portoghese e conquistare la tifoseria rossonera a suon di gol. La notizia dell’ultim’ora ha spiazzato i tifosi, che speravano nell’arrivo dell’attaccante.

Sesko-Milan, salta tutto: ha rinnovato con il Lipsia!

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Benjamin Sesko non si muoverà dal Lipsia. Il centravanti ha deciso di rimanere e firmare un nuovo contratto a condizioni migliorate. È quindi certa la sua permanenza in Bundesliga, dopo che in questi giorni era stato accostato a diversi club, tra cui il Milan. Sesko sembrava uno degli attaccanti più vicini al club, ma alla fine non è stato così e il prolungamento del contratto lo certifica.

Il noto esperto di mercato ha inoltre riferito che le parti hanno un patto informale sulla futura uscita del calciatore e sarà quindi possibile vederlo lontano dalla Germania nelle prossime stagioni. In questa finestra estiva di mercato sembra esserci un valzer di attaccanti mai visto prima, con diversi nomi accostati alla Serie A dopo aver disputato grandi stagioni. Il nome più vicino al Milan resta quindi quello di Joshua Zirkzee, che nelle ultime ore sembra essersi avvicinato molto al club rossonero.

In questa stagione, Benjamin Sesko ha realizzato ben 16 gol tra Bundesliga e Uefa Champions League, numeri niente male per il classe 2003. Un suo trasferimento a Milano avrebbe garantito gol, ma soprattutto fisicità, vista la sua altezza di 195 cm. Lo sloveno è stato anche convocato per gli Europei e il Lipsia potrà goderselo in Nazionale, in attesa della prossima stagione che disputerà in Germania.