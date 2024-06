Mercato Milan, si tratta la cessione: addio vicino

Calciomercato Milan – Si tratta la cessione del calciatore, l’addio è sempre più vicino. La notizia spiazza i tifosi.

Sono ore calde in casa Milan, le prime operazioni tra entrata e uscita entrano nel vivo e il calciomercato è destinato ad accendersi nei prossimi giorni. Con l’arrivo di mister Paulo Fonseca, i dialoghi tra staff r società sono aumentati e le prime considerazioni già sono state fatte. La situazione attaccante è prioritaria, ma le cessioni non vengono meno e nei prossimi giorni potrebbe chiudersi l’affare per la prima cessione, che ha spiazzato e non poco i tifosi.

Infatti, con molta probabilità sarà Daniel Maldini a lasciare Milano, per trasferirsi non troppo lontano. Il suo futuro continuerà ad essere in Lombardia e la notizia ha sorpreso tutti i supporters, che non si aspettavano la cessione. La situazione riguardante il figlio di Paolo sembrava stabile ed era facile prevedere un altro prestito, che gli avrebbe permesso di fare ulteriori esperienze in Serie A con squadre di medio-bassa classifica.

Maldini-Milan, sarà addio? Si tratta col Monza

Secondo quanto riferito da Tuttosport, è il Monza a trattare l’acquisto del trequartista. I brianzoli sono rimasti soddisfatti dalle sue prestazioni e sono pronti a trattenerlo in Lombardia, ma questa volta a titolo definitivo. Maldini ha un contratto che lo lega al Milan fino al 2025 ed è quindi a un anno dalla scadenza, questo aumenta le probabilità di una sua cessione. Le partite del classe 2001 sono state apprezzate anche dai tifosi, che spesso in questa stagione hanno sottolineato le sue qualità tecniche.

Maldini è considerato un calciatore duttile, che nasce trequartista. Infatti, può ricoprire anche il ruolo di esterno offensivo a sinistra o destra. Con la sua presenza il reparto offensivo biancorosso può garantirsi prestazioni di livello, vista la sua giovane età e la voglia di far bene nella massima serie italiana. In questa stagione, l’ex spezia ha realizzato 4 gol e 1 assist in 18 presenze, numeri buoni che hanno attirato l’interesse della dirigenza a riconfermarlo.

Alcune partite lo hanno visto ai box per problemi muscolari, che non gli hanno permesso di incidere maggiormente, il suo futuro sembra delineato e la speranza di Galliani è di poter vedere crescere un cognome così importante nel club che lo ha visto protagonista con Berlusconi. Maldini potrebbe quindi essere allenato da mister Nesta, che come la sua famiglia, è protagonista di una gande storia al Milan.