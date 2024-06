Mercato Milan, sirene arabe per il centrocampista: la situazione in mediana

Novità in casa Milan per il centrocampo, di seguito è riportata la notizia sulla mediana per la prossima stagione.

Il Milan, dopo aver annunciato il nuovo allenatore sulla panchina Paulo Fonseca, è pronto a studiare le possibili mosse che si verranno a creare in vista della finestra di mercato estiva, che ha inizio ufficialmente il primo luglio.

La dirigenza rossonera lavora quindi sia sul mercato in entrata per migliorare e rendere ancora più competitiva la squadra, soprattutto in attacco dopo l’addio di Giroud, ma anche in uscita per permettere l’entrata dei nuovi acquisti. Inoltre, si pianificano anche incontri per decidere il rinnovo dei giocatori fondamentali per l’undici titolare.

Mercato Milan, le ultime novità sulla mediana

Il Milan sta programmando la prossima stagione di mercato e secondo il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, sta cercando un centrocampista con le caratteristiche di Fofana, che resta uno degli obiettivi principali del mercato della squadra rossonera in quanto è un centrocampista fisico che piace molto al nuovo allenatore Fonseca. Di seguito sono riportate le ultime novità.

Il centrocampista Youssouf Fofana, classe 1999, giocatore del Monaco è in scadenza nel 2025 e di conseguenza il Milan vorrebbe offrire 14-15 milioni più bonus. La trattativa, quindi, dovrebbe andare avanti.

Inoltre, per quanto riguarda il mercato in uscita, sempre secondo Alfredo Pedullà, sul centrocampista rossonero Bennacer ci sarebbero un paio di sirene arabe. Oggi, infatti, c’è anche stato un summit ed è una situazione che dovrà essere monitorata.