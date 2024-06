Mercato Milan ultimissime, svolta decisiva per Theo: la mossa della società

Calciomercato, cambio di rotta per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez in rossonero. Il Milan è pronto a correre ai ripari.

Queste prime settimane di giugno sono senza dubbio state tutt’altro che tranquille per il Milan e per tutti i suoi tifosi. Solo lo scorso giovedì si è conclusa la telenovela relativa alla scelta del nuovo allenatore, con l’annuncio di Paulo Fonseca da parte di Zlatan Ibrahimovic. Resta, però, ancora da risolvere la situazione legata al futuro di Joshua Zirkzee, da tempo promesso speso del Diavolo in una trattativa che sembra però essere in stallo a causa delle alte commissioni richieste dall’entourage del giocatore.

Un’altra vicenda ancora da chiarire è poi quella che vede protagonista Theo Hernandez. Il terzino francese aveva, infatti, dato la sensazione di voler cambiare aria con il Bayern Monaco pronto ad affondare il colpo per portarlo in Germania. I Rossoneri avrebbero, però, altre intenzioni e starebbero cercando di blindare il transalpino. La speranza della società è quella di aggiustare l’ingaggio dell’ex Real Madrid facendo uno sforzo considerevole.

News Milan, niente addio di Theo Hernandez: proposta da 7 milioni di euro

Inutile sottolineare che Theo sia considerato uno dei pezzi pregiati della squadra, con il Milan pronto a farlo restare in rossonero ad ogni costo e prolungandogli dunque l’attuale contratto in scadenza a giugno 2026. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, seppur la società abbia più volte fissato un tetto ingaggi, ci sarebbe l’intenzione di toccare i 7 milioni di euro a stagione, come quelli percepiti da Rafa Leao.

Nelle prossime settimane, probabilmente dopo la fine degli Europei con Theo Hernandez impegnato con la Francia, ci saranno degli incontri tra le parti per cercare di raggiungere un’intesa. Il Milan ha chiarito la sua posizione, mentre resta da capire quale sarà la volontà del giocatore che potrebbe invece spingere per una cessione dopo un’esperienza in rossonero durata cinque stagioni e culminata con la vittoria dello Scudetto nel 2022.

In caso di fumata nera si dovrà, dunque, correre ai ripari con il Milan che avrebbe però a disposizione un gran tesoretto da poter reinvestire sul mercato. L’eventuale richiesta non sarà sicuramente inferiore ai 70/80 milioni di euro, per uno dei giocatori più forti al mondo nel suo ruolo come dimostrato in questi anni. Il Milan vuole continuare a renderlo centrale nel suo progetto, ma ora l’ultima parola spetta al giocatore e ai suoi agenti.