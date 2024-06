Milan, accordo trovato: firma imminente

Accordo trovato con il giocatore e il suo entourage: firma e ufficialità nelle prossime ore, operazione molto importante

Fra cinque giorni inizia ufficialmente il calciomercato. Il Milan per adesso non ha chiuso operazioni in entrata: sembrava davvero ad un passo Joshua Zirkzee, ma la storia delle commissioni ha messo tutto in stand-by. In attesa di sviluppi, che potrebbero arrivare in qualsiasi momento (in positivo o in negativo), i rossoneri sono al lavoro su altre questioni. Una delle più importanti è l’iscrizione della squadra U23 in Serie C: manca solo l’ufficialità per la realizzazione di questo grande progetto, il terzo in Italia dopo la Juventus e l’Atalanta. Mentre si lavora per sistemare lo stadio di Solbiate Arno, la società è al lavoro per formare anche la rosa. Che sarà basata in gran parte sulla squadra Primavera che quest’anno ha sfiorato l’impresa in Youth League: da Camarda a Liberarli, da Simic a Eletu e così via. Ed è proprio in quest’ottica che va inquadrata la firma che sta per arrivare.

Il Milan ha trovato l’accordo, firma e ufficialità a breve

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe trovato l’accordo per il primo contratto da professionista per il portiere Lorenzo Torriani. Una firma importante per il talentuoso portiere 2005 che potrebbe passare nella squadra Primavera oppure fare direttamente il salto in U23 in Serie C.

La decisione sarà presa solo strada facendo. Intanto però il Milan blinda un altro gioiellino del suo ottimo settore giovanile. Che negli ultimi anno sta sfornando tanti giocatori importanti. Firmerà un contratto di tre anni come è previsto dal regolamento per tutti i minorenni. Lo stesso contratto, ad esempio, sottoscritto anche da Francesco Camarda. Torriani è considerato uno dei portieri più interessanti di tutto il vivaio rossonero. Si aggiunge ad altri interessanti estremi difensori come Raveyre, titolare della Primavera e possibile numero uno per l’U23, e soprattutto Alessandro Longoni, protagonista all’ultimo Europeo U17 vinto proprio dagli azzurri. Segnale fortissimo di come la società stia lavorando benissimo coi giovani del proprio settore giovanile. Vedremo quale sarà il piano del club di via Aldo Rossi per Torriani. Difficile, al momento, pensare ad un prestito altrove; molto probabile che avrà la possibilità di difendere i pali della Primavera, così da fare un salto di categoria più graduale. Il portiere, come detto, promette benissimo. E il primo contratto da professionista coi rossoneri ne è una prova schiacciante.