Milan, addio inaspettato: rimane in Serie A

Possibile addio in casa Milan: il giocatore potrebbe lasciare i rossoneri restando in Serie A. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.

Nuovi rumors in casa Milan che vedono un possibile addio da parte di un rossonero già a partire da questa sessione di mercato estivo. Il Diavolo vuole ripartire la prossima stagione in maniera completamente diversa. Per farlo avrà bisogno di una rosa più competitiva che verrà preparata soltanto in seguito all’annuncio del nuovo allenatore. L’obiettivo sarà sicuramente quello di lottare per lo scudetto provando a vincerlo per conquistare la seconda stella. Il Milan vuole tornare ad essere grande sia in Italia sia in Europa ma dovrà fare una vera e propria rivoluzione.

Dopo una stagione terminata al secondo posto e con varie proteste da parte dei tifosi, c’è voglia di rialzarsi e di ricominciare a lottare sul campo. Sarà necessario prendere delle decisioni importanti anche sul fronte delle cessioni per fare cassa e rinforzare la rosa. È delle ultime ore la notizia di un possibile addio in casa Milan, potrebbe essere una partenza inaspettata che spiazzerebbe tutti i supporters di fede rossonera. C’è l’interesse da parte di un altro club della Serie A sul giocatore del Milan.

Mercato Milan: Florenzi potrebbe dire addio quest’estate

Alessandro Florenzi potrebbe lasciare il Milan nella prossima ed imminente sessione di mercato. Il difensore 33enne è corteggiato dal nuovo Bologna di Vincenzo Italiano. I primi contatti tra le due parti ci sarebbero già stati, come riportato dal Corriere dello Sport. I rossoblù sarebbero intenzionati ad ottenere il cartellino di Florenzi per aggiungere esperienza internazionale alla propria squadra in vista della partecipazione alla prossima Champions League. Il suo profilo sembrerebbe essere adatto: ha esperienza, duttilità e qualità. Per il Bologna sarebbe un vero e proprio colpo di mercato.

Florenzi, infatti, ha tanta esperienza in Champions: già quando vestiva la maglia della Roma ha sbalordito tutti con un eurogol da centrocampo nel 2015 contro i campioni del Barcellona. Nella massima competizione europea l’esterno rossonero ha giocato anche con la maglia del Valencia e del Paris Saint Germain prima di vestire quella del Milan.

Il costo del cartellino di Florenzi dovrebbe essere basso vista la scadenza di contratto tra un anno. Il Milan, però, potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di liberare il difensore italiano a costo zero e con un anno di anticipo. Il Bologna è lì che aspetta qualche novità e spera di poterlo ingaggiare per poter affrontare al meglio la nuova avventura che gli spetta nella stagione 2024-2025.