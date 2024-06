Milan addio, può andare in Premier: cessione da 30 milioni

Calciomercato Milan – il calciatore può andare in Premier League, l’addio è possibile. Cessione da 30 milioni di euro.

Sono giorni importanti in casa Milan, che intende iniziare a muoversi in ottica calciomercato. Con l’arrivo di mister Paulo Fonseca, sono aumentati i contatti tra allenatore e squadra dirigenziale per fare i primi interventi in entrata, ma anche in uscita. I primi nomi sono stati fatti per il reparto offensivo, visto che Olivier Giroud ha lasciato i rossoneri a scadenza. Un altro calciatore che ha salutato è stato Simon Kjaer, ma non potrebbe essere l’unico difensore a lasciare Milano.

L’obiettivo della società era quello di regalare a mister Fonseca due profili per la difesa, tra terzini e difensori centrali. Il piano potrebbe però cambiare, visto che nelle ultime ore è nata la possibilità di una cessione improvvisa in difesa, che riguarda Malick Thiaw, difensore centrale classe 2001.

Thiaw-Milan, sarà addio? Il club è stato chiaro

Secondo quanto appreso nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono voci di un interesse concreto del Newcastle. Il tedesco è giovane ed è un calciatore apprezzato per le sue doti fisiche, che gli permetterebbero di adattarsi al meglio in Premier League. I Magpies apprezzano molto la sua personalità e nei prossimi giorni sarà possibile capire se arriverà un’offerta e quindi si potrà trattare con il club rossonero nel migliore dei modi.

Il Milan lo valuta in maniera netta e non ha nessun dubbio, servono 30 milioni per strappare Malick Thiaw ai rossoneri. Il club inglese dovrà prima effettuare qualche cessione, per evitare sanzioni o azioni che possono compromettere il calciomercato in entrata. Probabile che il futuro di Thiaw venga deciso al 100% nelle prossime settimane e che il Newcastle non inserisca contropartite, visto che uno dei nomi accostati al Milan era proprio Trippier.

In questa stagione, Malick Thiaw ha realizzato 1 assist in 30 presenze con la maglia del Milan tra Serie A, Champions League ed Europa League. L’infortunio che lo ha tenuto ai box per diverse settimane gli ha fatto perdere un po’ di forma fisica in vista della seconda parte di stagione, ma le qualità fisiche del difensore centrale sono conosciute da tutti. Alla Premier League è stato accostato anche Tomori, ma il futuro dei due per il momento sembra a Milano e non ci sarebbero dubbi nemmeno sulla permanenza di Kalulu, che dovrebbe completare il pacchetto di difensori centrali a disposizione di mister Paulo Fonseca.