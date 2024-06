Milan, affare a sorpresa per Fonseca: i rossoneri pescano in serie C

Continua la linea del moneyball per i rossoneri: l’algoritmo individua un giovane talento di terza serie francese.

L’apertura della finestra estiva di calciomercato è imminente e in casa Milan si inizia a programmare la stagione 2024-25. Il mercato in entrata non si è ancora acceso del tutto e il club rossonero sta facendo attente valutazioni su ogni calciatore presente in rosa. Il futuro di alcuni calciatori è incerto, mentre quello di altri è già stato deciso dalla dirigenza che, di comune accordo con mister Paulo Fonseca, lavorerà su ogni strategia di mercato.

Il diktat è comunque sempre lo stesso: affidarsi ai dati per ricercare i migliori talenti rispondenti a dati parametri ed ingaggiarli a cifre contenute di modo da poterne trarre una plusvalenza. Difficile quindi ipotizzare fuochi d’artificio per il mercato rossonero, più probabile invece l’arrivo di ragazzi molto giovani provenienti anche da leghe di non primissima fascia.

A tal proposito, gli occhi della squadra mercato rossonera sono puntati su un giovane talento, classe 2005, proveniente dalla terza lega francese.

Milan, chi è Cyriaque Irié

Secondo l’Equipe infatti il Milan avrebbe presentato una prima offerta al Digione, club militante nel Championnat National, la terza lega francese, per Cyriaque Irié, attaccante burkinabè classe 2005 autore di 6 gol in 25 presenze.

Secondo il giornale francese, i rossoneri avrebbero offerto 3 milioni per portare in Italia il giovane attaccante laterale, cifra ritenuta troppo bassa dal club francese e quindi rifiutata. Il giocatore però spinge per accasarsi al Milan e ci saranno nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.

Dal punto di vista tecnico Iriè è molto ben fornito: il ragazzo predilige partire dalla destra dove può accentrarsi per venire a giocare in mezzo al campo con il suo mancino. Ama giocare negli spazi ampi che riesce a sfruttare grazie alla sua ottima velocità e ad una forza fisica importante datagli dai suoi 185 centimetri.

Per queste caratteristiche ricorda molto Rafa Leao: molto distante ovviamente come dimensione dal portoghese ma con degli spunti che ricordano molto le movenze dell’ala rossonera lusitana.

Iriè è dotato anche di un buon dribbling nello stretto, inusuale per un giocatore della sua stazza, con cui riesce spesso a saltare il primo uomo per poi prendere velocità e dirigersi verso la porta. Dal punto di vista balistico non eccelle, anche se la personalità di cercare la porta non gli manca, ma considerando la giovane età ha tutto il tempo per migliorare e sgrezzarsi dal punto di vista tecnico.