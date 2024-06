Milan, affare Zirkzee in stand-by: spunta l’alternativa dalla Spagna

Il Milan continua la propria caccia al centravanti. La società rossonera mette gli occhi su un giovane talento della Liga: Giorgio Furlani ci pensa.

Una delle massime priorità di mercato del Milan è quella di portare in maglia rossonera un nuovo centravanti, che non faccia sentire la mancanza di Olivier Giroud. Il club lombardo è da tempo all’opera, con l’intento di mettere nelle mani di Paulo Fonseca un attaccante di spessore per tenere alte le proprie ambizioni in vista della prossima stagione. Nell’ultimo periodo, il Milan si è focalizzato particolarmente su Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese del Bologna sarebbe finito in cima alla lista dei desideri di mercato del Milan.

La stessa società rossonera, di fatto, avrebbe già fatto sapere al club emiliano di essere disposta a sborsare i 40 milioni stabiliti per la clausola rescissoria del giovane attaccante. Tuttavia, nell’affare è sorto un problema non di poco conto, legato alle commissioni. La trattativa, al momento, è in stand-by a causa delle richieste dell’agente del calciatore, Kia Joorabchian, il quale desidera circa 15 milioni di euro per portare il suo assistito in maglia rossonera. Pretese che il Milan non ha alcuna voglia di assecondare.

Nuova pista per l’attacco: il Milan ci pensa

Dato che l’operazione Zirkzee è attualmente congelata a causa delle pretese di Kia Joorabchian, il Milan starebbe continuando a tenere sottocchio altre piste. L’ultima novità in ordine di tempo, riguarda l’interessamento del club rossonero nei confronti di un giovane talento spagnolo.

Secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il club di via Aldo Rossi avrebbe messo nel proprio mirino un nuovo attaccante. In orbita Milan sarebbe finito il promettente Samu Omorodion, centravanti classe 2004 dell’Atletico Madrid che ha trascorso l’ultima stagione in prestito all’Alaves. Dovrebbe essere lui la prima alternativa qualora il Milan non riuscisse a portare Joshua Zirkzee in maglia rossonera. Il giovane attaccante spagnolo, ma di origini nigeriane, nell’ultima stagione ha messo a segno 9 reti in 36 presenze.

Samu Omorodion è un attaccante che abbina la qualità alla quantità, avendo un’ottimo strapotere fisico, che deriva dai sui 1,93 centimetri. Per il Milan potrebbe diventare un obiettivo di mercato concreto, visto che uno dei principali intenti del club è quello di puntare sui giovani talenti. Per ora, la dirigenza rossonera starebbe prendendo informazioni.

Per il cartellino Samu Omorodion, l’Atletico Madrid chiede intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra considerevole, su cui il Milan dovrà riflettere ma senza far passare troppo tempo, considerando che sulle tracce calciatore ci sarebbero anche altri due club della Serie A: Napoli e Roma.