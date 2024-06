Milan, ancora Lukaku: ripartiti i contatti, i dettagli

Clamorosa notizia di mercato: il Milan torna su Romelu Lukaku. Il belga non rientra nei piani del Chelsea e i rossoneri ci provano.

L’estate rossonera sarà bollente. I rossoneri sono alla ricerca del nuovo attaccante. Dopo l’addio di Olivier Giroud, la maglia numero 9 ha bisogno di un degno erede i la dirigenza ha intenzione di trovarlo al più presto. Joshua Zirkzee rimane il favorito in casa Milan ma l’affare non decolla e la società comincia a guardare alle alternative. Una di queste ha dell’incredibile: Romelu Lukaku. Dopo aver passato un anno a Roma, il belga tornerà al Chelsea ma non rientra nei piani del club.

Milan-Lukaku: bomba di mercato

La notizia riportata da Gianluca Di Marzio ha dell’incredibile. Il Milan nelle ultime ora ha contattato nuovamente il Chelsea per Romelu Lukaku. Il club di Via Aldo Rossi aveva già fatto un sondaggio sul belga ma non sembrava ci fosse un reale interesse. Ecco invece che il tavolo è stato ribaltato e Furlani è tornato a sondare un possibile affare con i Blues.

Non è un segreto che il favorito della dirigenza sia Zirkzee. E’ chiaro che le complicazioni legate alle commissioni stanno rallentando l’affare e i rossoneri non possono permettersi di essere beffati. Il Manchester United ha chiesto informazioni per l’olandese e il Milan si muove di conseguenza sondando altre piste. Lukaku sarebbe solo uno dei tanti a vestire entrambe le maglie di Milano. Uno scenario che stuzzica. L’estate è lunga e i colpi di scena sono dietro l’angolo.