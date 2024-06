Milan, brusca frenata per l’obiettivo: “Difficilmente si potrà trattare”

Il giornalista a Sky Sport 24 ha ammesso che la trattativa tra i due club sarà difficile. L’obiettivo rossonero si allontana.

Il Diavolo è in cerca dei profili giusti per il nuovo volto del Milan che nascerà da luglio. Dopo la fine degli Europei ci sarà subito il via alla tournée estiva negli USA e i rossoneri dovranno già plasmarsi sulle idee di Paulo Fonseca, nuovo tecnico. Sul calciomercato il club è pronto a migliorare ogni reparto della rosa e si cercano gli obiettivi giusti. Tuttavia non tutte le trattative vanno a buon fine e tra Milan e Tottenham potrebbe essere così di questi tempi.

La società difatti ha nel suo mirino da un po’ ormai Emerson Royal, difensore brasiliano classe 1999. In forze al Tottenham dal 2021 il club inglese difficilmente sembra voler lasciare partire il suo giocatore e dunque per il Milan ora la strada verso il brasiliano è tutta in salita. A confessare la difficoltà della trattativa tra i due club è anche Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport che a Sky Sport 24, appunto, dice la sua sull’asse Milan-Tottenham.

Milan-Emerson Royal, il club di Premier League non lo lascia facilmente

Tra i tanti obiettivi di mercato e le tante voci di accostamento al Milan Emerson Royal è da diverso tempo un giocatore che il club ha sul suo taccuino. Il difensore del Tottenham è da tempo accostato ai rossoneri ma il trasferimento non sembra essere cosa facile. Difatti il club londinese non lascerà partire tanto facilmente il proprio giocatore e a rivelarlo è anche Emanuele Baiocchini con le sue parole a Sky Sport 24:

C’è il Tottenham che è un club difficile con cui trattare, un club che non ha bisogno di vendere. Il presidente Levy è ricchissimo, quindi diciamo che quando fa una valutazione il Tottenham difficilmente si può trattare, se non appunto arrivare a quella valutazione fatta dal Tottenham di circa 25 o 30 milioni di euro. Vedremo se il Milan riuscirà a prenderlo. C’è il gradimento da parte del giocatore, ma poi bisogna trovare un accordo con gli Spurs ed in questo momento quest’accordo non c’è.

Così il noto giornalista afferma che il Tottenham difficilmente cederà il proprio giocatore. Daniel Levy, chairman del club, infatti è uno degli uomini più ricchi d’Inghilterra con un patrimonio da capogiro e anche se Emerson Royal gradirebbe Milano come destinazione l’affare potrebbe non andare in porto se non viene soddisfatta la richiesta economica del club di Haringey.