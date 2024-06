Milan, Cardinale esulta: firmerà questa settimana

Questa settimana in casa Milan arriverà la firma di un contratto, che apre le danze del calciomercato rossonero.

Nonostante la sessione estiva di mercato si debba ancora aprire ufficialmente, i club di Serie A sono già nel vivo delle trattative, considerato che comunque fra poco più di un mese cominceranno i primi ritiri in vista della prossima stagione sportiva. Uno dei temi più caldi in questi giorni è anche quello legato ai rinnovi, considerati fondamentali per alcuni calciatori delle rispettive rose.

In casa Milan, è tempo di pensare soprattutto al futuro della panchina rossonera, attualmente ancora scoperta: in questi primi giorni di giugno si sta assistendo ad un valzer di allenatori, con parecchi club di Serie A che stanno cambiando il proprio allenatore. Il Napoli ha già annunciato Conte, mentre Fiorentina e Bologna hanno confermato rispettivamente l’arrivo di Palladino e Italiano. La panchina del Milan deve ancora essere occupata e in corsa ci sono vari nomi, anche se la pista più calda rimane quella di Paulo Fonseca. Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente degli sviluppi importanti, anche perché la dirigenza rossonera poi deve impostare le mosse del mercato.

Milan, rinnovo in arrivo per il calciatore: firmerà in settimana

A Milano, in Via Aldo Rossi, oltre che all’allenatore e al mercato, è tempo di pensare anche ai rinnovi, anche dei ragazzi giovani che possono rappresentare una pedina fondamentale per il futuro rossonero. Uno di questi porta il nome di Francesco Camarda, attaccante classe 2008, che in questa stagione ha debuttato in Serie A grazie a Stefano Pioli. Camarda, oltre ad entrare nella storia del calcio italiano, entra anche in quella rossonera, essendo il debuttante più giovane della storia del Milan, battendo il record di Maldini.

Il baby talento rossonero è vicino al rinnovo con il Milan: come riportato da Fabrizio Romano tramite il proprio profilo X, infatti, Francesco Camarda entro fine settimana firmerà il nuovo contratto con il Milan, che lo legherà ai colori rossoneri fino al 2027. Il classe 2008 ha rifiutato offerte anche da club esteri per rimanere in Italia, ma soprattutto al Milan, club in cui è cresciuto.

Il talento italiano, protagonista di una doppietta nella finale dell’Europeo U17 tra Italia e Portogallo, vinta proprio dagli azzurri, al rientro dalla competizione con la nazionale si recherà a casa Milan per firmare il prolungamento di contratto, tanto voluto sia dalla società che dal calciatore. Camarda farà parte della primavera, ma avrà modo di trovare spazio anche nella prima squadra.