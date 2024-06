Milan, cessione all’improvviso: fissate già le visite mediche

Addio a sorpresa in casa Milan. Il rossonero ha già firmato un pre-contratto con il suo nuovo club e presto svolgerà le visite mediche.

Il Milan è senza dubbio tra i club più attivi per quanto riguarda il mercato in entrata, ma al tempo stesso ai piani alti della società non ci si dimentica del capitolo relativo alle cessioni. I temi cruciali al momento sono di certo legati alla scelta del nuovo allenatore, con Paulo Fonseca in pole position, e al grande colpo in entrata con Joshua Zirkzee promosso sposo del Diavolo. Se da un lato, dunque, c’è chi è pronto a raggiungere Milanello, dall’altro c’è anche chi sta facendo le valigie.

Nelle ultime ore, ad esempio, si è ormai sciolto ogni dubbio sul futuro del giovane Clinton Nsiala. Il difensore classe 2004 della Primavera di Ignazio Abate, in scadenza di contratto il 30 giugno 2024, non rinnoverà con il Milan ed ha già trovato la sua prossima squadra. Trasferimento in Scozia per l’ormai ex centrale rossonero che ha scelto di continuare la sua carriera con la maglia dei Glasgow Rangers, con i quali ha già firmato un pre-contratto.

Nsiala saluta il Milan e vola in Scozia: “Orgoglioso di aver indossato la maglia rossonera”

Il giovane francese, che nelle scorse settimane aveva ricevuto anche delle offerte dall’Empoli e dal Monza, ha deciso di sposare la causa scozzese con i Glasgow Rangers. Ad aver avuto la meglio è stata la possibilità di giocare con maggior costanza in prima squadra e anche di poter aspirare a giocare per la prima volta in carriera in Champions League. Intanto, sui suoi profili social, Nsiala ha voluto mandare un ultimo messaggio al Milan:

È giunta l’ora di dire addio a questa squadra, lo faccio dopo tre anni di crescita personale e professionale. Una squadra che è diventata famiglia e che ha creduto in me fino all’ultimo. Grazie soprattutto ad Ignazio Abate, che mi ha sempre supportato. Sono orgoglioso di aver indossato la maglia del Milan.

Addio, dunque, dopo tre stagioni per Nsiala che è ora pronto a fare il suo primo grande passo nei grandi, con la speranza che possa dimostrare tutto il suo talento anche in palcoscenici più importanti. Nelle prossime settimane le visite mediche e poi la firma sul contratto quadriennale con i Glasgow Rangers che pagheranno solo una piccola somma per il training compensantion del giocatore, al primo contratto da professionista.