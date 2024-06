Milan, che assist della Juventus: il centrocampista si avvicina

Calciomercato Milan, la nuova mossa della Juventus potrebbe agevolare l’arrivo dell’obiettivo dei rossoneri.

Il mercato del Milan stenta a decollare. La questione prioritaria in questo momento continua ad essere il nuovo numero nove. Dopo l’addio di Olivier Giroud, la dirigenza rossonera è alla ricerca del nuovo attaccante e starebbe valutando diversi profili. Nonostante il nome in cima alla lista resti quello di Joshua Zirkzee, le difficoltà nel chiudere la trattativa a causa delle alte commissioni richieste dall’entourage dell’olandese hanno portato la dirigenza del club di Via Aldo Rossi a sondare altri attaccanti.

Non si parla però solo del nuovo numero nove. Un altro ruolo attenzionato dalla dirigenza rossonera è il centrocampo e l’intenzione sembra essere quella di aggiungere un mediano che possa fornire al reparto maggiore equilibrio e qualità. Un’occasione di mercato potrebbe provenire dalla Francia, precisamente dal Principato di Monaco, dove Youssouf Fofana ha espresso la volontà di una nuova esperienza. Su di lui ci sono gli occhi di altri club tra cui la Juventus, ma la società bianconera sarebbe pronta ad abbandonare la pista per concentrarsi solamente su Khephren Thuram, lasciando la strada spianata al Milan.

Milan, la Juventus abbandona la pista per Fofana

Youssouf Fofana continua ad essere un obiettivo per il centrocampo del Milan. Il mediano francese, in scadenza con il Monaco nel 2025, ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i monegaschi ed è pronto a cambiare squadra già nel corso di questa sessione di mercato. Una delle pretendenti in lista per assicurarsi il nazionale francese è proprio il Milan, intenzionato ad aggiungere un elemento che di qualità ed equilibrio ad un reparto che nel corso di questa stagione ha spesso lasciato più di qualche perplessità. Sul calciatore classe 1999 si era mossa anche la Juventus, ma la decisione di puntare tutto su Khephren Thuram potrebbe aiutare il club rossonero.

Infatti, se il club bianconero acquistasse il centrocampista del Nizza, non avrebbe più bisogno di Fofana, togliendosi dalla corsa per il mediano del Monaco. Un assist che aiuterebbe il Milan e lo avvicinerebbe sensibilmente all’acquisto del francese, nonostante vada fatta attenzione agli interessamenti provenienti da club esteri. La dirigenza rossonera è attualmente concentrata sul nuovo numero nove ma presto potrebbe muoversi concretamente con il Monaco per assicurarsi Fofana.

Mentre per quanto riguarda il reparto d’attacco, negli scorsi giorni sono vari i nomi venuti a galla: dall’attaccante dell’Ausburg Ermedin Demirovic, autore di una stagione importante in Germania condita da 15 gol e 10 assist, a Memphis Depay, svincolato dopo l’esperienza all’Ateltico Madrid, passando per il sempreverde Romelu Lukaku, reduce dal prestito alla Roma. Il candidato numero uno in caso di abbandono dell’ipotesi Zirkzee resta però Artem Dovbyk, grande protagonista dell’ultima Liga con la maglia del Girona e con una clasuola da 40 milioni di euro.