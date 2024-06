Milan, clamoroso dietrofront su Zirkzee: le ultime

Clamoroso scenario legato al futuro di Zirkzee, inimmaginabile solo qualche giorno fa: cambia tutto per la punta olandese.

L’addio di Olivier Giroud, che volerà negli Usa per giocare con la maglia dei Los Angeles dopo l’Europeo di Germania, ha lasciato un gran vuoto nell’attacco del Milan: arrivato a parametro zero dal Chelsea tra lo scetticismo generale, in tre stagioni con la maglia del Milan ha timbrato ben 49 volte con la maglia rossonera, spezzando la “maledizione” che affliggeva i 9 dall’addio di Inzaghi.

Anche nell’ultima stagione si è riconfermato come uno dei migliori uomini a disposizione di Pioli, trovando la rete per 17 volte e piazzandosi in cima alla classifica marcatori stagionale del Milan: alla dirigenza rossonera spetterà l’arduo compito di sostituire il 9 ex Arsenal e Chelsea.

In cima al taccuino degli uomini mercato rossoneri c’è da settimana Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna autore di una grandissima stagione che gli è valsa le attenzioni di mezza Europa: sembrava tutto fatto per l’approdo in rossonero dell’olandese ma nelle ultime ore sembra cambiato tutto.

Milan, Zirkzee resta a Bologna? Le ultime sull’olandese

I rossoneri avevano infatti informato il Bologna circa la volontà di attivare la clausola rescissoria da 40 milioni presente nel contratto di Zirkzee e sembrava questione di giorni prima che arrivasse l’ufficialità del trasferimento ma già negli scorsi giorni c’erano stati dei rallentamenti.

Furlani e Moncada avevano trovato l’accordo con l’olandese sulla base di un contratto di cinque anni da quattro milioni di euro netti a stagione ma la trattativa ha subito una brusca frenata al momento di parlare delle commissioni: Kia Joorabchian, agente del calciatore, non si smuove dalla richiesta di 15 milioni, cifra che il Milan non è disposta a riconoscere e ritenuta troppo alta.

In più, secondo quanto riportato da SkySport, il Bologna farà un tentativo per tenerlo in rossoblù: «Il Bologna starebbe provando a tenerlo anche se non sarà facile perché il Milan sta ancora cercando di trovare una soluzione con l’agente. Il Bologna proverà a tenerlo e farà un tentativo con il ragazzo in queste ore ma dipenderà molto anche dall’Europeo e dalla Premier League».

Zirkzee è infatti rientrato in extremis nella lista dei convocati dell’Olanda in seguito agli infortuni di cui ha sofferto la selezione di Koeman, vetrina che potrebbe far lievitare maggiormente il valore effettivo del ragazzo e magari permettere all’agente di strappare commissioni ancora maggiori portando il ragazzo in qualche club di Premier League.