Milan, colpo dalla Premier League: è il meno caro di tutti

Si avvicina l’inizio del calciomercato e il Milan è pronto a fare faville: si guarda in Premier League per il colpo low cost.

L’inizio del calciomercato estivo è alle porte: si avvicina sempre di più il 1° luglio, data di inizio ufficiale. Il Milan ha in testa parecchi obiettivi in mirate zone di campo. Primo della lista è l’attaccante. Il nome di Joshua Zirkzee circola spesso e volentieri ma i rossoneri non hanno ancora trovato l’accordo con l’entourage del giocatore per le commissioni agli agenti.

Ecco che quindi si fanno anche altri nomi: da Dovbyk a Broja. Altro reparto di necessita è il centrocampo. La passata stagione alla rosa mancava equilibrio e Furlani è alla ricerca proprio di una figura che dia stabilità. Gli obiettivi sono diversi ma a risultare decisive potrebbero essere le cifre dell’operazione.

Milan: colpo low cost dalla Premier League

I rossoneri sono alla ricerca di un centrocampista che imposti la manovra, ma soprattutto dia equilibrio quando ci sono in campo contemporaneamente Leao, Pulisic e Loftus-Cheek. I nomi sono tanti ma le tasche della società, al momento, non sono delle più piene. Tra i profili circolati nelle ultime settimane, il cerchio si è stretto intorno a tre nomi: Mats Wieffer, Youssouf Fofana e Hojbjerg. Le sorti di questi 3 giocatori sono assai diverse tra loro. Per il centrocampista del Feyenoord, al momento fuori da Euro2024 per infortunio, ci sono stati contatti tra le società ma la richiesta degli olandesi è tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Youssouf Fofana ha già dichiarato che lascerà il Monaco ma arrivare a lui è molto complicato vista la concorrenza del PSG e della Premier League. Ecco quindi che il candidato ideale potrebbe essere Hojbjerg, come riporta Il Corriere dello Sport. In passato già accostato a Juve e Napoli, il danese è ai saluti con il Tottenham e l’agente si sta muovendo da tempo per trovare la sua prossima casa, nonostante abbia ancora un anno di contratto con gli Spurs.

Ciò che lo rende appetibile per i rossoneri è soprattutto il costo del cartellino: ha infatti una valutazione intorno ai 20 milioni. La nuova proprietà ha dimostrato di saper reinvestire i soldi incassati dalle cessioni, ma il modus operandi è chiaro: non si spendono cifre folli. Paulo Fonseca ha bisogno di un centrocampista a cui affidare compiti più difensivi e la dirigenza sta cercando di accontentarlo. I tifosi aspettano con ansia il mercato, sperando di vedere un Milan rinnovato, migliore e pronto a competere per lo Scudetto.