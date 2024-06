Milan, colpo di scena: 50 milioni per l’addio in Arabia Saudita

Sirene arabe scuotono il Milan: dalla Saudi Pro League è pronta un’offerta per un rossonero. Il club e il giocatore valutano la cessione

Un nuovo addio all’orizzonte potrebbe prospettarsi per un rossonero. Il nuovo Milan di Fonseca, infatti, dovrà fare i conti con nuovi innesti ma anche e soprattutto con eventuali addii, necessari per rimpinguare le casse del club. Dall’Arabia Saudita, infatti, è pronta una ghiotta offerta che difficilmente potrebbe essere rifiutata dal Milan, e che potrebbe portare il club a reinvestire su altre occasioni da non perdere.

Da valutare diversi fattori, in primis i costi dell’operazione. Dalla Saudi Pro League, però, le sirene arabe risuonano in casa Milan senza alcun timore. A questo punto tocca ai rossoneri decidere come muoversi di fronte a un’offerta congrua.

Calciomercato Milan, sirene arabe per Bennacer: offerta pari alla clausola di 50 milioni

Ismael Bennacer potrebbe non rientrare più nei progetti dei rossoneri e lasciare presto Milano. Un’eventuale offerta che possa risolvere anche la clausola del giocatore, attiva a 50 milioni di euro, infatti, difficilmente verrebbe rifiutata dal club. Per il Milan, infatti, Bennacer non è incedibile: dopo l’infortunio del maggio 2023 al ginocchio, il centrocampista algerino non è stato impiegato molto da Pioli a causa delle sue condizioni fisiche che lo hanno tenuto fermo ai box per diverso tempo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, però, dalla Saudi Pro League potrebbe arrivare la giusta offerta per Bennacer. Sarebbero infatti iniziati anche i contatti fra un intermediario e l’agente del centrocampista per portare Bennacer in Arabia Saudita. In particolare, sarebbe anche pronta un’offerta almeno pari alla clausola di 50 milioni.

Da comprendere quali saranno le intenzioni del giocatore e la proposta dell’ingaggio proveniente dall’Arabia Saudita. Bennacer ha un contratto con il Milan valido fino al 30 giugno 2027, con una clausola risolutoria a 50 milioni di euro. Acquistato dai rossoneri dall’Empoli nell’estate del 2019, Bennacer ha collezionato 170 presenze con la maglia rossonera, con la quale ha realizzato anche 8 gol e 11 assist.

Quest’anno, a causa delle sue precarie condizioni fisiche, Ismael Bennacer ha disputato 20 gare in Serie A e 5 in Europa League, collezionando in totale 2 gol e 2 assist. Il Milan, dunque, potrebbe valutare un’eventuale cessione di fronte a un’offerta importante. Da comprendere ancora, però, quale club della Saudi Pro League è pronto a investire sul giocatore per portarlo via da Milano.