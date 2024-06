Milan, colpo Lukaku a cifre più basse: i dettagli

L’acquisto di Lukaku non è da escludere: il Milan ci pensa sul serio e si può chiudere a queste condizioni, tutti i dettagli

Non è un segreto che la priorità del Milan sul mercato è un attaccante. Un acquisto rinviato più volte ma adesso non è più possibile perché dal prossimo anno non ci sarà nemmeno Olivier Giroud.

Il francese, annunciato da mesi, continuerà la sua carriera in Major League Soccer. Resterà, invece, Luka Jovic: arrivato all’ultimo secondo dello scorso mercato estivo, la società ha deciso di attivare l’opzione di rinnovo di un altro anno.

L’ex Fiorentina verrà utilizzato come secondo o addirittura terzo attaccante. Sì perché nelle idee di Ibrahimovic e Moncada potrebbe esserci l’innesto non di uno ma di due attaccanti, così da rivoluzionare un reparto che ha certamente bisogno di forza fresche.

La situazione Joshua Zirkzee è ormai chiara a tutti: c’è ancora stallo per quanto riguarda le commissioni, e questo sta mettendo in serio rischio la buona riuscita dell’affare. Anche perché nel frattempo, a quanto pare, si sta facendo seriamente avanti il Manchester United.

Ecco quindi che si ragiona sulle alternative e fra i nomi presi in considerazione dalla società ce n’è uno clamoroso: Romelu Lukaku. Si può fare davvero? Sì, ma solo ad alcune condizioni.

Lukaku-Milan, sì a queste condizioni: colpo possibile

L’opzione Lukaku non è una novità nei pressi di Casa Milan. L’attaccante era stato proposto anche lo scorso anno, ancor prima di dire definitivamente no al ritorno all’Inter. Non se n’è fatto nulla, con il belga poi costretto ad aspettare le ultime settimane di mercato per andare alla Roma in prestito.

Ecco, questo scenario potrebbe ripetersi. O meglio, è l’unico possibile per far sì che Lukaku possa vestire la maglia del Milan. Ad oggi il giocatore è stato proposto dall’entourage e la risposta dei rossoneri è stata chiara: alle attuali condizioni no, non si può fare. Ma…

Se il Chelsea dovesse fare uno sconto sul cartellino o addirittura aprire all’ipotesi di un prestito, ecco quindi che l’affare potrebbe prendere piede. A confermarlo è Carlo Pellegatti, intervenuto ai microfoni di TV Play.

Il noto giornalista ha spiegato che “Lukaku potrebbe arrivare a cifre molto più basse una settimana prima della fine del mercato. Immagino che il club rossonero, a quel punto, abbia già trovato il suo attaccante“.

Le cose però potrebbero complicarsi, considerando che la trattativa per Zirkzee continua a non vedere la luce in fondo al tunnel e altre opzioni o sono troppo costose o non convincono.

A proposito di ex romanisti, c’è stato un contatto anche per Abraham. Il Milan però non è convinto del tutto. La verità è che l’unico calciatore che mette tutti d’accordo è proprio l’olandese del Bologna, il quale spinge altrettanto per vestire la maglia rossonera.