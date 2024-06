Milan, colpo saltato! Lo prende il Chelsea

Il Chelsea è riuscito a vincere la concorrenza e acquisterà il giocatore a parametro zero e il Milan vede sfumare l’obiettivo.

Si inizia ad entrare nella sessione estiva di calciomercato che tra poco sarà nel vivo con i club che inizieranno le loro trattative sia in entrata che in uscita per migliorare le proprie rose. Il Milan ha già salutato Kjaer e Giroud nel corso dell’ultima partita contro la Salernitana e anche altri effettivi potrebbero salutare la maglia rossonera dato che sono con il piede d’addio. In entrata alcuni reparti dovranno essere riempiti come ad esempio la retroguardia.

Si cerca su tutti la nuova punta che dovrà prendere l’eredità lasciata da Giroud che ha spezzato la maledizione della nove al Milan. Ci saranno colpi anche per il centrocampo ma soprattutto per la difesa dato che i troppi infortuni della stagione appena finita hanno fatto capire al club che una rosa più lunga non sarebbe l’ideale in certe situazioni di emergenza. In difesa però adesso sfuma un nome che mesi fa era seguito dal Milan. Si tratta di Tosin Adarabioyo e il giocatore rimarrà comunque in Premier League.

Adarabioyo non sarà più un obiettivo del Milan: va al Chelsea

Il difensore ormai ex Fulham rimarrà in Premier League e il Milan dovrà seguire altri giocatori per questa estate. Il reparto difensivo è un reparto che forse dovrà essere riempito per il Milan e in questa sessione di calciomercato sicuramente ci saranno nuovi nomi.

Gli infortuni di Tomori, Thiaw e Kalulu, assieme a tanti altri, hanno obbligato il Milan a far fare ritorno in Italia a Gabbia e ora sicuramente si agirà sul mercato per organizzare al meglio la rosa. Nei mesi scorsi, per la difesa, uno dei nomi nella lista dei desideri del Milan era quello di Tosin Adarabioyo. Classe 1997 difensore del Fulham che lascerà il club inglese a parametro zero in questa estate. Il suo futuro difatti ora è stato deciso e come riportato da Nizaar Kinsella su X sarà il Chelsea il suo prossimo club.

Si unirà ai blues a parametro zero e molto presto si effettueranno le visite mediche di rito. I rossoneri quindi diranno addio ad un obiettivo per la retroguardia che non sarebbe neanche pesato alle casse rossonere dato che andava in scadenza di contratto nel giugno 2024. Il Diavolo dovrà quindi puntare altri profili per andare a migliorare la difesa rossonera che nella prossima stagione sarà chiamata a dare il massimo.