Milan, conferma cruciale: lascia il club, Diavolo all’assalto

L’esperto difensore è pronto ad intraprendere una nuova avventura: il Milan valuta l’operazione a costo zero.

Sarà un’estate calda ed intensa per il Milan sul fronte mercato. La società rossonera dovrà risolvere quanto prima alcune questioni abbastanza delicate sul piano della rosa, una su tutte è quella relativa al nuovo centravanti. Tuttavia, la dirigenza del club lombardo non ha intenzione di rinforzare solo il parco attaccanti. Le alte sfere della società di Serie A vogliono intervenire con decisione anche su centrocampo e difesa.

Per quanto riguarda la mediana, il Milan avrebbe inserito Youssouf Fofana del Monaco tra i principali nomi che potrebbero fare al caso della mediana rossonera. Mentre per la retroguardia, la società lombarda starebbe ragionando su profili come Maxence Lacroix del Wolfsburg, Jakub Kiwior dell’Arsenal e Diogo Leite dell’Union Berlino. Tra questi, Giorgio Furlani ed il suo team starebbero valutando anche un difensore esperto: Mats Hummels.

Il Milan pensa anche ad Hummels per rinforzare la difesa

Tra i profili che piacciono al Milan ci sarebbe anche Mats Hummels, in uscita dal Borussia Dortmund. Dopo l’ottima stagione disputata, l’esperto centrale ha deciso di dire addio, mettendo da parte l’idea di rinnovare il contratto in scadenza a fine giugno con i tedeschi.

Il difensore ex Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di continuare la sua esperienza al Borussia, come confermato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano. Sulla stessa lunghezza d’onda si è mostrata anche la società tedesca.

Dunque, Mats Hummels sarà libero di intraprendere una nuova avventura. La volontà dell’esperto calciatore tedesco sarebbe quella di restare nel calcio europeo, magari un club che faccia la Champions League. Il calciatore classe 1988, di fatto, non ha voglia di prendere in considerazione l’idea relativa all’eventuali ricche proposte che potrebbero arrivare dall’Arabia Saudita. Dopo anni in Bundesliga, Hummels vorrebbe provare la brezza di un campionato diverso da quello tedesco.

Mats Hummels da free agent potrebbe essere una vera e propria occasione di mercato per le squadre in cerca di un rinforzo di esperienza e qualità per la difesa. Il Milan ci starebbe pensando in modo serio e dettagliato. Nonostante l’età anagrafica calcisticamente avanzata, il centrale tedesco arriva da una stagione da assoluto protagonista. Nell’ultima annata, Hummels ha raccolto 40 presenze, 4 gol e un assist, dimostrando di essere ancora all’altezza dei grandi palcoscenici europei. A questi dati, infatti, va abbinata anche la finale di Champions League disputata e poi persa contro il Real Madrid.

Il profilo di Mats Hummels potrebbe fare al caso del Milan. Al di là del fattore campo, il difensore tedesco porterebbe al club rossonero carisma, leadership e tanta esperienza, fattori che la società in questo periodo perderà con gli addii di Simon Kjaer e Olivier Giroud. Il Milan starebbe valutando questa possibile opzione a parametro zero, così come Juventus e Roma. Hummels adesso è a nuove avventure e l’Italia potrebbe intrigarlo.