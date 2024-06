Milan-Conte, spunta la sentenza sul tecnico: tifosi spiazzati

Un ex calciatore di Conte ai tempi della Juventus ha detto la sua sul tecnico salentino con una frase che ha spiazzato i tifosi milanisti

L’estate del Milan si prospetta rovente: dopo 5 anni di gestione Pioli, le strade dei rossoneri e del tecnico dell’ultimo scudetto si sono divise, lasciando un vuoto sulla panchina. Il bilancio dei 5 anni di Pioli è sicuramente positivo, basti pensare agli enormi progressi in classifica fatti dal Milan, preso in zona retrocessione nel 2019 e portato sempre in Champions durante la sua gestione.

Sulla panchina rossonera sembrava destinato a sedersi Lopetegui, ex allenatore di Real Madrid e Spagna, ma la sommossa popolare scatenatasi dopo le indiscrezioni riguardanti il tecnico spagnolo, hanno spinto la società a fare un passo indietro e vagliare nuove opzioni.

Il tecnico più quotato al momento sembra essere Paulo Fonseca, ex Roma e Lille che nell’ultima stagione ha condotto i francesi fino al quarto posto in Ligue 1. Non siederà sulla panchina rossonera Antonio Conte: il tecnico salentino ha scelto di sposare la causa del Napoli, scelta che ha lasciato perplesso Simone Pepe, ex calciatore di Conte ai tempi della Juventus e della Nazionale.

Milan, senti Pepe: “Me lo sarei aspettato”

Sul nuovo allenatore del Milan ci sono moltissime speculazioni alimentate anche dalla mancanza di una voce forte e decisa proveniente dalla società che un po’ colpevolmente lascia tutto avvolto dalle ombre. Su questa questione si è espresso anche Simone Pepe, ex calciatore della nazionale italiana e della Juve del primo Conte, presente alla 19ª edizione della Golf Cup della fondazione Vialli e Mauro.

“Mi aspettavo che il Milan potesse puntare su di lui. Poi non conosco le dinamiche della società e hanno fatto scelte diverse”, riferendosi chiaramente al profilo di Antonio Conte, individuato dall’ex laterale come più indicato a raccogliere l’eredità di Stefano Pioli.

Pepe ha poi parlato del “segreto” di Antonio Conte: “Conte può fare tutto. Ha vinto alla Juve che non vinceva da anni. Ha vinto al Chelsea dopo anni. Può fare tutto. Il suo segreto? La preparazione. È un grande allenatore, ti prepara fisicamente e tatticamente”. Il segreto del tecnico salentino dunque non è una pozione magica, ma un senso di abnegazione, quasi di ossessione, fuori dal comune.

La scelta di non andare su Conte può essere letta sotto la chiave del “dare continuità” al progetto tecnico: lo stile di gioco di Antonio Conte, basato su alcuni schemi “rigidi” in fase di costruzione e su un grande spirito di sacrificio in fase difensiva forse mal si sposava con le caratteristiche della rosa del Milan e la società ha già dichiarato che non ci saranno grosse rivoluzioni.