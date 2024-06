Milan De Ketelaere, c’è l’ultim’ora: la decisione ufficiale

Ultim’ora in casa Milan: è stata presa una decisione riguardo alla cessione di De Ketelaere all’Atalanta. La notizia è di pochi minuti fa.

Ci sono nuovi aggiornamenti sul fronte Milan-De Ketelaere: è stata presa una decisione sulla cessione all’Atalanta dell’attaccante belga. I rossoneri sono sempre più attivi sul calciomercato, sono costantemente alla ricerca di soluzioni che possano migliorare la qualità della rosa in vista della prossima stagione. La società starebbe pensando a pochi acquisti ma molto mirati, una modalità opposta a quella vista la scorsa estate e che ha portato alla corte dell’ex Pioli molti giocatori.

In attesa dell’ufficialità del nuovo allenatore Fonseca, la società di Milanello non vuole farsi trovare impreparata sul mercato e sta iniziando a studiare delle mosse. Il reparto in cui c’è maggiore urgenza è senza dubbio l’attacco.

Sembrerebbe essere vicino l’arrivo di Zirkzee dal Bologna e il club starebbe pensando anche al marocchino En-Nesyri che piace molto a Zlatan Ibrahimovic. Il Milan lavorerà in entrata ma anche in uscita e al riguardo ci sono delle novità sulla cessione di De Ketelaere all’Atalanta. È stata presa una decisione importante in vista del futuro.

De Ketelaere-Atalanta: la decisione del Milan sulla cessione

Il Milan avrebbe concesso una proroga all’Atalanta per la cessione di Charles De Ketelaere. Secondo quanto riferito su X da Gianluca Di Marzio, il riscatto dell’attaccante belga può ancora avvenire entro giovedì 20 giugno.

La scadenza, fissata dalla Lega Calcio e uguale per i riscatti di tutti i calciatori, era in data 14 giugno. Il Milan, però, ha voluto concedere all’Atalanta la possibilità di esercitare l’opzione di riscatto del cartellino fino al 20 giugno.

La squadra bergamasca non ha al momento ancora deciso se esercitare il riscatto di De Ketelaere oppure no. La società orobica sarebbe intenzionata a comprare il calciatore belga a titolo definitivo ma vorrebbe uno sconto sugli accordi stipulati la scorsa estate.

Secondo Di Marzio non ci sarebbero stati contatti ufficiali tra le due società e nei prossimi giorni potrebbero arrivare dei nuovi aggiornamenti. Il belga, intanto, sarà impegnato con la sua Nazionale agli Europei in Germania dopo la convocazione del CT Tedesco.

De Ketelaere non sa ancora se resterà a Bergamo o se ritornerà al Milan. Resta il fatto che nell’ultima stagione è stato tra i protagonisti della squadra di Gasperini: 14 reti e 12 assist tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Il suo talento non viene messo in discussione ma il suo futuro è nelle mani delle due società.