Milan, due nomi per il centrocampo: ecco il piano, si chiude a 20 milioni

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera ha in mente due profili per rinforzare il centrocampo.

Manca ormai pochissimo per l’inizio ufficiale della finestra estiva di calciomercato e per il momento l’unico colpo del Milan sul mercato è stato Paulo Fonseca, che dalla prossima stagione guiderà la panchina rossonera. Inizia un nuovo capitalo per il Milan, che ha come obiettivo quello di tornare a vincere, per farlo però servirà necessariamente rinforzare la rosa e trovare un nuovo profilo in grado di colmare il vuoto lasciato da Giroud.

Oltre a trovare un nuovo centravanti, il Diavolo dovrà però anche rimpolpare il centrocampo. Pare infatti che Fonseca abbia richiesto un centrocampista che tra le caratteristiche abbia anche quelle difensive che possano appunto aiutare la difesa e restituire un po’ di equilibrio alla squadra rossonera. Questo sicuramente è uno degli aspetti che in questa stagione è mancato maggiormente e a cui la dirigenza vuole assolutamente rimediare.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan dopo settimane in cui il nome è stato accostato ai colori rossoneri, si sarebbe convinto proprio su Youssof Fofana. Il centrocampista 25enne del Monaco ha il contratto che scade nel 2025 ma ha già dichiarato di voler lasciare il Principato già quest’estate e iniziare una nuova avventura. La valutazione del giocatore al momento oscilla tra i 20 e i 25 milioni e il Milan potrebbe accelerare su di lui al termine degli Europei. Fofana ha caratteristiche che si possono adattare sia per un 4-2-3-1 che per un 4-3-3, motivo per il quale piace molto al Milan. Il giocatore ha infatti la qualità di infuocare improvvisamente una giocata.

Milan, l’alternativa a Fofana è Pierre-Emile Hojbjerg

Fofana è decisamente la prima scelta del Milan, però dato che bisognerà attendere la fine degli Europei e la concorrenza è ampia nel frattempo i rossoneri si tutelano e pensano a delle alternative. Il piano B dei rossoneri è Pierre-Emile Hojbjerg, che a livello di caratteristiche si avvicina molto a Fofana. Da diverse stagioni Hojbjerg è senza dubbio la colonna del centrocampo del Tottenham e della Danimarca, con cui adesso è occupato negli Europei.

Il suo cartellino vale circa 20 milioni di euro e anche in questo la scadenza del contratto è segnata nel 2025. L’intenzione del calciatore è quella di lasciare la sua attuale squadra. Il centrocampista vorrebbe infatti giocare la Champions League, possibilità negata anche per la prossima stagione con gli Spurs. Anche il suo contratto scade a fine giugno 2025. Vedremo dunque come deciderà di muoversi sul mercato il Milan da lunedì 1 luglio.