Milan, è UFFICIALE: acquistato a titolo definitivo

Il mercato del Milan continua a non spiccare il volo sul fronte attaccante. Nonostante la volontà di portare in rossonero Joshua Zirkzee, le alte commissioni chieste dall’entourage continuano a frenare la trattativa. La dirigenza del club di Via Aldo Rossi attende, valutando nel mentre altri profili. Intanto arriva la prima ufficialità di questa sessione di calciomercato, con il calciatore che diventa a tutti gli effetti un tesserato del Milan.

Milan, ora è ufficiale: riscattato Alex Jimenez dal Real Madrid

Ora è ufficiale. Alex Jimenez è a tutti gli effetti un calciatore del Milan. Ecco il comunicato del club rossonero: “AC Milan è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Alejandro Jiménez Sánchez dal Real Madrid. Alejandro Jiménez Sánchez ha firmato un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028, con diritto di opzione a favore del Club rossonero per il prolungamento fino al 30 giugno 2029“.

Arrivato al Milan dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, Jimenez ha collezionato 19 presenze con la Primavera rossonera, contribuendo anche al percorso europeo della formazione Under 19 fino alla Finale di Youth League. Il calciatore spagnolo ha anche debuttato in prima squadra il 2 gennaio 2024 in Coppa Italia contro il Cagliari, arrivando a totalizzare 5 presenze con Stefano Pioli.