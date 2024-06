Milan, ecco Fonseca: il messaggio ai tifosi rossoneri

Dopo essere stato annunciato da Ibrahimovic questa mattina, Paulo Fonseca ha voluto lasciare un messaggio ai tifosi rossoneri.

In attesa della svolta sul fronte Joshua Zirkzee, ecco la prima ufficialità. Nel corso della conferenza andata in scena questa mattina a Milanello, Zlatan Ibrahimovic ha infatti annunciato il nome del nuovo tecnico del Milan. Si tratta ovviamente dell’ex allenatore del Lille Paulo Fonseca, che ha firmato con i rossoneri un contratto fino al 2027 a 2 milioni e mezzo di euro a stagione. Queste le parole del Senior Advisor di RedBird sulla scelta della nuova guida tecnica: “Lo abbiamo scelto per la sua identità offensiva. Dopo cinque anni, volevamo dare ai giocatori qualcosa di nuovo. Abbiamo studiato come allena e come prepara le gare. E vogliamo qualcosa di diverso anche a San Siro. Fonseca è l’uomo giusto“. Puntuale dopo l’annuncio il primo messaggio rivolto ai tifosi da parte di Fonseca, pronto per la sua nuova avventura.

Milan, Fonseca carica i tifosi rossoneri: “Forza Milan!”

Il primo messaggio da nuovo allenatore del Milan di Paulo Fonseca non si è fatto attendere. Poco dopo l’annuncio fatto da Ibrahimovic il tecnico portoghese ha voluto salutare i suoi nuovi tifosi tramite i propri canali social, mostrandosi determinato e carico: “Un onore, un orgoglio, una responsabilità. Forza Milan!“.

Fonseca, come annunciato dallo stesso Ibrahimovic, è stata la scelta giusta anche per il suo modo di lavorare e far crescere i giovani: “Il ruolo di Fonseca è importante. Lui dà possibilità ai giovani“.