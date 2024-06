Milan, finalmente è ufficiale: l’annuncio manda in estasi

La decisione del Consiglio Federale cambia le sorti dei rossoneri. L’annuncio, giunto oggi, fa esultare i tifosi del Milan

E’ di oggi la notizia che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi rossoneri. L’annuncio potrebbe segnare una svolta importante per il futuro del Milan. Una decisione cruciale, maturata dopo lunghe discussioni e analisi, è stata presa oggi a Roma durante il Consiglio Federale, lasciando spazio a nuove speranze e ambizioni.

La decisione, in particolare, riguarda le sorti del Milan Under 23. La prossima stagione, infatti, sarà ricca di cambiamenti per la formazione rossonera. Un passo in avanti notevole fa esultare i tifosi del Diavolo.

Milan Under 23 ufficialmente iscritto in Serie C: domani il sorteggio dei gironi

Il Consiglio Federale, riunitosi oggi a Roma, ha ufficialmente sancito la partecipazione del Milan Under 23 al campionato di Serie C per la stagione 2024-2025. La squadra rossonera, che prende il posto dell’Ancona, sarà guidata da Daniele Bonera e nelle prossime ore verrà inserita in uno dei tre gironi del campionato, con il sorteggio previsto per domani mattina.

La Figc ha diramato la seguente nota: “A seguito della non ammissione dell’Ancona al campionato di Serie C 2024/25, che ha determinato una vacanza d’organico da colmare, è avendo ricevuto dalla Covisoc e dalla Commissione infrastrutture parere positivo relativamente alla domanda di ripescaggio, il Consiglio Federale ha votato per l’ammissione del Milan U23″.

Il Milan U23 si aggiunge quindi alla Juve e all’Atalanta. Il regolamento prevede che le tre squadre di Serie A con una formazione U23, ovvero Juventus, Atalanta e Milan, debbano essere inserite in tre gironi diversi. Il sorteggio avverrà nella giornata di domani. La partecipazione del Milan U23 in Serie C aggiunge una nuova dimensione al campionato, che vedrà anche la presenza di squadre retrocesse dalla Serie B come Ascoli, Feralpisalò, Lecco e Ternana.

Queste si aggiungono alle confermate in C, ossia: Albinoleffe, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Crotone, Foggia, Giana Erminio, Giugliano, Gubbio, Juventus Next Gen, Latina, Legnago Salus, Lucchese, Lumezzane, Messina, Monopoli, Novara, Padova. Pergolettese, Perugia, Pescara, Picerno, Pineto, Pontedera, Potenza, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Rimini, Sestri Levante, SPAL, Sorrento, Taranto, Trento, Torres, Triestina, Turris, Vicenza, Virtus Entella, Virtus Verona e Vis Pesaro.

Tra le promosse dalla Serie D, invece, si annoverano: Alcione Milano, Caldiero Terme, Campobasso, Carpi, Cavese, Pianese, Team Altamura, Trapani e Union Clodiense.