Milan, Fonseca ha tre priorità: la notizia

Milan, mister Paulo Fonseca a lavoro per il futuro. Il tecnico portoghese ha tre priorità, la notizia stupisce i tifosi.

Il calciomercato entra nel vivo e in casa Milan si inizia a programmare al meglio la prossima stagione, che vedrà i rossoneri impegnati in ben 5 competizioni, considerando il Mondiale per Club a giugno. Il club vuole essere protagonista di questa finestra, visto che con l’annuncio di mister Paulo Fonseca servirà adattare la squadra alle esigenze del tecnico portoghese, che potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla gestione Pioli.

L’ex Roma è tornato in Italia dopo l’esperienza a Lille, ora i tifosi si aspettano molto da lui e vogliono tornare a vincere, visto che per due stagioni consecutive il Milan non ha alzato trofei. Sarà importante il prossimo anno capire con quale entusiasmo ripartirà lo stadio San Siro, che nelle ultime giornate di Serie A aveva visto la tifoseria contestare la società e il progetto.

Theo-Milan, Fonseca è stato chiaro: la richiesta del tecnico

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono stati elencati i 3 principali aspetti tattici su cui si baseranno i ragazzi di mister Fonseca. Il primo riguarda il possesso palla, che dovrà essere efficace e utile per comandare il gioco. Alla squadra non verrà chiesto un possesso sterile, bensì uno stile di gioco che porti al gol e la voglia di attaccare il più possibile. Il secondo aspetto riguarda invece la fase difensiva, dove è richiesta maggiore attenzione ed equilibrio da parte del tecnico.

L’ultimo punto ha stupito i tifosi e richiamato la società al calciomercato. Mister Paulo Fonseca vuole due terzini che dovranno garantire spinta e gioco propositivo. Serviranno esterni capaci di attaccare e mettere in difficoltà gli avversari, non è quindi da escludere un colpo importante proprio per la corsia di destra, sulla quale la squadra dirigenziale interverrà per portare un nuovo calciatore a disposizione del tecnico portoghese.

A sinistra c’è Theo Hernandez e per il momento, il suo posto da titolare non è in dubbio. Il terzino francese garantirebbe spinta e gol, come ha sempre fatto in questi anni. Una sua partenza metterebbe in difficoltà staff e società, che dovranno rimpiazzare un profilo che sicuramente al tecnico rossonero piace molto. Il futuro resta in bilico, ma la volontà resta quella di trovare un accordo per proseguire insieme all’ex Real Madrid, che nelle prossime settimane potrebbe ricevere proposte da top club europei.