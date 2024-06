Milan, Fonseca ha una richiesta precisa per la difesa: il nome

Primo nome richiesto dal tecnico in vista della prossima annata, si lavora per soddisfare le pretese del nuovo allenatore

Dopo mille voci, possibili ripensamenti, critiche più o meno motivate, Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Milan. L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa odierna in cui Zlatan Ibrahimovic ha incontrato i tanti giornalisti accorsi in cerca di risposte in relazione alle ultime vicende rossonere.

Il Milan attualmente ha bisogno di certezze dopo i tanti addii: da Pioli, artefice dell’ultimo scudetto rossonero più di altri e simbolo della rinascita del Milan dopo anni caratterizzati anche da numerose assenze dalle coppe europee a Olivier Giroud, il simbolo del reparto offensivo degli ultimi anni e autore di gol entrati ormai nella storia del club.

Fonseca avrà l’onere di dover dimostrare, sin da subito, di essere all’altezza della panchina del club dopo il grande scetticismo dimostrato dai tifosi del Milan che aspiravano ad allenatori dotati di un background diverso.

Fonseca per mettere in pratica i suoi principi di gioco e la sua idea tattica avrebbe già richiesto un primo nome alla dirigenza rossonera in vista della prossima stagione.

Milan, Fonseca vuole Diogo Leite

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Luca Marchetti a SkySport24, il tecnico portoghese gradirebbe come rinforzo in vista della prossima annata il difensore Diogo Leite.

L’Union Berlino, titolare del cartellino del difensore, chiede almeno 18 milioni di euro per lasciar partire il portoghese, una cifra importante soprattutto se consideriamo che due stagioni fa furono spesi dal club tedesco 7.5 milioni di euro per ottenere le sue prestazioni.

Il difensore, classe 1999, si caratterizza per l’imponenza fisica (alto 1.90 m) che gli permette di essere abile nel gioco aereo e fa dell’intervento in anticipo una delle sue caratteristiche più importanti, facendosi imporre anche in fase offensiva con ottimi inserimenti offensivi su calcio piazzato.

Mancino, rappresenta l’identikit del difensore richiesto da Fonseca: un difensore rapido e capace anche di impostare palla al piede, elemento fondamentale nella costruzione dal basso prediletta dal tecnico portoghese.

Tra gli altri nomi che piacciono ai rossoneri anche Jakub Kiwior, l’ex difensore dello Spezia, ora all’Arsenal, non è mai riuscito ad ambientarsi davvero in Inghilterra e potrebbe lasciare i Gunners. Il club tuttavia valuta il centrale intorno ai 20-25 milioni di euro, anche per questo il Milan ha come obiettivo principale Leite che potrebbe essere strappato all’Union ad una cifra minore rispetto al polacco che comunque sarà attenzionato nelle prossime settimane.