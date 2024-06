Milan, Fonseca non verrà annunciato domani: fissata la data

Il Milan è pronto ad annunciare Paulo Fonseca come prossimo allenatore rossonero: l’ufficialità è imminente.

Il Milan ha deciso di affidarsi a Paulo Fonseca per dare vita ad un nuovo ciclo, con la speranza che sia carico di successi. Dopo Stefano Pioli, sarà l’allenatore portoghese a sedersi sulla panchina rossonera con il compito di tenere alte le ambizioni del club, mantenendo fede alle aspettative prefissate dalla proprietà. La firma del tecnico è attesa a breve, Fonseca dovrebbe legarsi al Milan sottoscrivendo un contratto triennale (2 anni con opzione per il terzo) da 3,5 milioni di euro a stagione.

Fonseca nuovo allenatore del Milan: annuncio imminente

Paulo Fonseca si appresta a fare ritorno nel campionato di Serie A, dove ha già avuto modo di maturare un’avventura sulla panchina della Roma (dal 2019 al 2021). L’ufficialità del tecnico portoghese alla guida dei rossoneri sembra essere imminente. Tuttavia, l’entusiasmo dei tifosi è tutt’altro che alle stelle. La piazza avrebbe preferito un volto diverso per il dopo Pioli.

Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan dovrebbe ufficializzare Paulo Fonseca come prossimo allenatore rossonero entro la prossima settimana, ovvero, tra mercoledì e giovedì. Quindi, esclusa la possibilità di annuncio nella giornata di domani. Il club di via Aldo Rossi è pronto a dare il via ad un nuovo cammino, sotto la guida dell’allenatore portoghese.

Paulo Fonseca approda al Milano dopo due stagioni sulla panchina del Lille, squadra con cui ha raccolto 90 presenze: 45 vittorie, 26 pareggi e 19 sconfitte (162 gol fatti e 98 subiti). L’ex Roma ha concluso l’ultima annata chiudendo in quarta posizione, ottenendo un pass per i playoff Champions League.

Giorgio Furlani si sarebbe già messo in moto per fare i primi due regali al tecnico, muovendo dei passi significativi per Joshua Zirkzee del Bologna ed Armando Broja del Chelsea. Un doppio colpo da 70 milioni di euro.