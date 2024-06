Milan, Fonseca scioglierà il dubbio amletico: arriva la deadline

Il nuovo tecnico portoghese sarà decisivo circa la permanenza o meno di un calciatore rossonero nella rossa della prossima stagione.

Dopo l’esonero di Stefano Pioli, Paulo Fonseca è stato scelto come nuovo allenatore del Milan: il tecnico portoghese, con un’esperienza pregressa in Serie A, alla guida della Roma, ha lasciato dopo due anni il Lille e ha firmato un contratto triennale con i rossoneri. Il nuovo tecnico del Diavolo deve ancora sbarcare nel capoluogo lombardo, ma ha già avuto modo di confrontarsi con la dirigenza di Via Aldo Rossi soprattutto sul tema del mercato.

Tra poco meno di 10 ore, infatti, si aprirà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato, che coincide con l’inizio della nuova stagione sportiva. Alcuni calciatori sono ancora impegnati con le rispettive Nazionali, ma tanti altri si ritroveranno nei prossimi giorni nei rispettivi ritiri: il Milan deve ancora comunicare ufficialmente la data della prima convocazione, ma molto probabilmente questa sarà nella seconda settimana di luglio.

Fonseca decisivo per il futuro di Florenzi: la situazione

L’inizio di una nuova stagione implica, oltre alla programmazione della preparazione atletica, prendere delle decisioni circa la permanenza o meno di alcuni calciatori in rosa, soprattutto da parte di un nuovo allenatore, che deve programmare il proprio lavoro. A tal proposito, il calciatore coinvolto in questa situazione è Alessandro Florenzi, terzino della rosa rossonera.

Florenzi ha un contratto in scadenza con il Milan nel giugno del 2025 e il suo futuro al Milan non è più così certo: l’intenzione dell’esterno del Milan è quella di continuare a vestire la maglia rossonera almeno per un altro anno, ma il tutto dipenderà dal nuovo allenatore, Paulo Fonseca.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, decisivo sarà il confronto tra Fonseca e Florenzi nei prossimi 15 giorni: il rischio è che Fonseca lo possa mettere fuori dai piani della prossima stagione dopo il battibecco che i due hanno avuto ancora ai tempi della Roma.

L’avventura di Florenzi al Milan può quindi terminare prima del previsto: l’ex giallorosso è arrivato a Milano nell’estate del 2021 in prestito con diritto di riscatto, esercitato l’estate successiva. Florenzi è stato colpito anche da numerosi infortuni, che lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco per diversi periodi.

Florenzi è stato comunque determinante in tante partite dei rossoneri, grazie alla sua esperienza pregressa. L’approdo di Fonseca sulla panchina rossonera potrebbe allontanarlo da Milano e i prossimi giorni saranno decisivi per capire il suo futuro.