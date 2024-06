Milan, Fonseca si presenta ufficialmente: ecco quando

Il Milan ha annunciato Paolo Fonseca come nuovo allenatore dei rossoneri. Ecco quando avverrà la presentazione ufficiale del tecnico.

L’era Pioli si è ormai chiusa per il Milan e per i suoi tifosi, e alla corte rossonera è tempo di ricominciare. Si riaprono le danze con Paolo Fonseca, nuovo allenatore del Diavolo che è stato annunciato ieri dal club sui propri canali social. Adesso è attesa solamente la presentazione del tecnico portoghese.

Paulo Fonseca ha firmato un contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2027. Il tecnico portoghese si è detto entusiasta di iniziare questa nuova avventura, promettendo di lavorare con impegno per onorare la storia del club e portare nuovi successi ai tifosi del Milan. A questo punto, i tifosi attendono soltanto la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore.

Milan, presentazione ufficiale di Fonseca prevista per il 9 luglio

Bisognerà attendere ancora un po’ per la presentazione ufficiale di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, Fonseca sarà annunciato giovedì 9 luglio, giorno del raduno a Milanello. I rossoneri infatti si raduneranno nei primi giorni di luglio a Milanello per prepararsi al ritiro in vista della prossima stagione. Tra poco meno di un mese, dunque, si avrà la conferenza stampa ufficiale di presentazione di Fonseca.

“Sono orgoglioso di essere il nuovo allenatore del Milan e lavorerò per onorare questo club e la sua grande storia. Insieme vogliamo eccellere e scrivere un nuovo capitolo di successi che speriamo di celebrare con i nostri straordinari tifosi. Forza Milan”, ha dichiarato Fonseca nel comunicato ufficiale diffuso dal club. Le sue parole hanno subito acceso l’entusiasmo dei tifosi, che inizialmente avevano manifestato un certo malcontento per la scelta del tecnico.

Tanti sono stati i nomi che si sono infatti succeduti come papabili candidati per il post Pioli, anche lo stesso Conte è stato più volte accostato al Milan, o ancora Lopetegui ed altri ancora. Alla fine la scelta del club è ricaduta su Fonseca, “protetto” dallo stesso Ibrahimovic, che ha preso la parola per difendere la scelta della società e per assicurare ai tifosi rossoneri che quello di Fonseca sia il profilo giusto per portare il Milan a traguardi importanti.

“Il suo profilo era quello che si adattava meglio alle nostre necessità. Ci ha convinto per la sua ambizione e la sua voglia di lavorare. Per noi lui è un grande tecnico, sennò non era un profilo da Milan” ha detto Ibra, chiedendo ai tifosi rossoneri di fidarsi della sua parola.