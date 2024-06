Milan, Fonseca struttura il nuovo modulo: sorpresa per il big

I rossoneri hanno affidato la panchina a Paulo Fonseca, il neo allenatore del Diavolo si sente pronto ad effettuare qualche modifica per migliorare i rossoneri.

I rossoneri sono desiderosi di migliorare la classifica dello scorso anno, per farlo bisogna necessariamente puntare allo scudetto. La vittoria del campionato porterebbe inoltre la compagnia rossonera alla seconda stella, raggiunta un anno dopo quella dei cugini nerazzurri. Il Diavolo non può accettare il secondo posto, il primo dei perdenti.

Il Diavolo ha scelto Fonseca perché sentiva necessità di cambiare, crede che sia la scelta più idonea al progetto del club in Via Aldo Rossi. Nonostante la miriade di critiche sui social per l’allenatore ex Lille, è pronto a cambiare il Milan e ha deciso di partire in primis dal modulo. Cambiando stile di gioco, vuole assegnare anche una mansione diversa ad uno tra gli interpreti più importanti in casa Milan.

Nuovo ruolo per Loftus-Cheek, l’idea di Fonseca

Il Milan è profondamente impegnato nel potenziare la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza ha come obiettivo non solo di fornire a Paulo Fonseca un attaccante di rilievo, ma anche di plasmare una squadra che rispecchi il suo approccio tattico, adottando il modulo 4-2-3-1 già visto a Lille. Chiaramente serviranno accorgimenti dal mercato per il Diavolo, per garantire a Fonseca un lavoro spensierato.

Per realizzare questo progetto, è cruciale rafforzare il centrocampo con la forza fisica che è mancata nell’ultima stagione. In questa prospettiva, il Milan ha messo gli occhi su Youssouf Fofana nel mercato estivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’arrivo del centrocampista francese porterebbe a significativi cambiamenti nei ruoli e nelle dinamiche della squadra. Il centrocampista è da tempo nel mirino di svariati club del campionato di Serie A, Milan in pole tra le italiane.

Con Fofana, il centrocampo acquisirebbe maggiore solidità fisica, mantenendo però intatta la creatività e il talento di Tijjani Reijnders. Nel modulo 4-2-3-1, i due sarebbero i pilastri centrali, mentre Ruben Loftus-Cheek opererebbe in una posizione più avanzata, fungendo da supporto al nuovo attaccante. Questa rinnovata linea mediana, formata da Fofana, Reijnders e Loftus-Cheek, offrirebbe un mix di forza, capacità di inserimento e, all’occorrenza, un contributo in termini di gol, rendendo il reparto completo e versatile.

Loftus-Cheek ha già mostrato una spiccata dote offensiva, vede bene la porta ed è molto lucido in area di rigore. Come si suol dire, la miglior difesa è l’attacco e pare che Fonseca voglio spaccare in due le gare col potenziale offensivo del club rossonero. Al Lille ha lavorato tantissimo in fase difensiva, concedendo poco e subendo ancora di meno.