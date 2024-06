Milan, Furlani prepara il colpo in difesa: arriva dalla Premier League

Il Milan continua a guardare in Premier League per rinforzare la difesa: la società rossonera non perde di vista il calciatore.

Non solo attacco e centrocampo, il Milan ha intenzioni di rinforzare anche la difesa. Uno dei reparti che la società rossonera vuole migliorare, infatti, è sopratutto quello arretrato. Il club lombardo è consapevole che ha bisogno di nuovi innesti per colmare alcune lacune manifestatesi in difesa nel corso della stagione da dopo conclusa.

Gli addetti al mercato del Milan hanno inserito una serie di nomi tra gli obiettivi per la difesa. Nella folta lista stilata dalla società rossonera, continuerebbe ad esserci anche un profilo che il club di Serie A segue da tempo. La compagine di Milano starebbe proseguendo le proprie valutazioni su un calciatore in particolare della Premier League, attualmente in forza all’Arsenal. Si tratta di Jakub Kiwior.

Il Milan non molla la presa per Kiwior

Una delle principali questioni che il Milan dovrà risolvere, oltre a quella legata al centravanti, riguarda la difesa. Nella prossima sessione di mercato, la società rossonera vuole muoversi in modo concreto per far fronte ad alcune lacune nel reparto arretrato. Tra i calciatori più seguiti dal club, c’è Jakub Kiwior.

Secondo il quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, difensore polacco dell’Arsenal continua ad essere nei radar del Milan. Il club rossonero, infatti, lo ha già cercato già in occasione della finestra di mercato di gennaio. Jakub Kiwior piace al Milan perché è considerato un tuttofare in difesa, dato che può ricoprire più ruoli nel reparto arretrato. Il centrale classe 2000, di fatto, può essere sere impiegato anche sulle fasce.

Il Milan lo segue con cura da tempo. Per Jakub Kiwior si tratterebbe di un ritorno in Italia e nel campionato di Serie A, avendo vestito la maglia dello Spezia. In questa stagione, il centrale polacco ha collezionato 30 presenze, 1 gol e 3 assist con i colori dei Gunners. Il Milan, però, non si limita ad osservare solo Jakub Kiwior, valutando altre possibilità che il mercato potrebbe presentare.

Oltre al centrale polacco dell’Arsenal, che prenderà parte al prossimo Europeo in Germania con la sua nazionale, il Milan ha altri nomi in mente per rinforzare la difesa, anche questi seguiti da diverso tempo. Il club rossonero monitora con interesse anche Lilian Brassier, centrale del Brest in scadenza tra un anno, e Tiago Santos, terzino destro del Lille che il nuovo tecnico del Milan, Paulo Fonseca, conosce molto bene, avendolo allenato.