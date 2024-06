Milan-Hummels, altro club italiano in pole: già pronta l’offerta

Pericolo dalla Serie A per il Milan nella corsa che porta a Mats Hummels. Il club italiano sta già preparando la proposta per il tedesco.

Il mercato dei parametri zero, soprattutto per i club italiani che non navigano di certo nell’oro, rappresenta sempre una grande opportunità per ingaggiare diversi top player senza spendere soldi per il cartellino. Anche quest’anno non mancano senza dubbio i nomi di rilievo che si libereranno a zero dai loro club e che sono dunque alla ricerca di una nuova squadra. Tra i tanti non si può non citare Mats Hummels che tra pochi giorni chiuderà ufficialmente la sua avventura al Borussia Dortmund.

Il centrale tedesco, fondamentale nella cavalcata che ha portato il Dortmund in finale di Champions League, è un profilo più che interessante ed anche il Milan è sulle sue tracce. I Rossoneri sono alla ricerca di difensore di esperienza e il classe ’88 potrebbe essere il colpo perfetto, ma bisogna tener d’occhio la concorrenza. Negli scorsi giorni Hummels sarebbe stato proposto anche alla Roma, ma nelle ultime ore si sarebbe mosso a sorpresa anche il neopromosso Como.

Occasione Hummels a zero: anche il Como ci prova

Dal prossimo anno a far parte della Serie A ci sarà anche il Como che grazie ad una proprietà plurimiliardaria (per distacco la più ricca tra i club italiani) sogna già in grande. Secondo quanto riportato dal portale Footmercato, ad essersi iscritti alla corsa per Hummels ci sarebbero anche i Lariani che starebbero già preparando un’offerta da 3 milioni di euro a stagione più bonus. Si tratta senza dubbio di un sogno di mercato però non totalmente utopistico viste le enormi disponibilità economiche del club lombardo.

Lo status del Milan, decisamente maggiore rispetto a quello del Como, può sicuramente giocare a favore dei Rossoneri ma è chiaro che non bisognerà attendere troppo. La lista dei club interessati all’ormai ex centrale del Borussia Dortmund si allunga giorno dopo giorno e proprio per questo motivo sarà necessario accelerare i tempi se davvero si vuole affondare il colpo per il tedesco.

Al momento non sembra però esserci stato un vero e proprio contatto tra le parti, ma il profilo di Hummels è stato senza dubbio preso in considerazione in quel di Milanello. La società potrebbe virare su nomi più giovani e con richieste d’ingaggio decisamente più basse, la cui esperienza non potrebbe però mai essere paragonata a quella del vicecampione d’Europa.