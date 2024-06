Milan, il colpo dalla Premier si allontana: richiesta esagerata

Si raffredda la pista relativa ad un possibile arrivo, a Milanello, di un rinforzo in difesa per la prossima stagione

A dir poco concitati gli ultimi giorni in casa Milan, i rossoneri infatti sono attivi su due fronti in particolare: da un lato la necessità di concludere quanto prima la trattativa per Joshua Zirkzee, da considerare ormai come l’erede di Olivier Giroud e dall’altro ufficializzare l’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan.

Il tecnico, stando a quanto riportato nelle ultime ore, avrebbe già firmato l’accordo con i rossoneri e il suo arrivo potrebbe essere annunciato nella mattinata di domani quando Zlatan Ibrahimovic incontrerà la stampa per definire le linee programmatiche del progetto del Milan e potrebbe quindi dichiarare il sopraggiungere della ”fumata bianca” per il nuovo tecnico rossonero.

Il Milan è tuttavia molto attivo su più fronti, certamente la punta e il nuovo tecnico rappresentano le priorità ma la dirigenza rossonera è comunque alla ricerca di diversi rinforzi: in Premier League in particolare era stato individuato un calciatore molto apprezzato dalla dirigenza ma il suo futuro sembrerebbe essere lontano da Milano.

Milan, Cash si allontana: troppi 35 milioni

Il terzino classe 1997 è da tempo finito dei radar della dirigenza rossonera, interessata ad integrare la corsia di destra con un rinforzo di caratura europea. Per questi motivi, come riportato da The Athletic, ci sarebbe stato un contatto tra il Milan e l’Aston Villa per capire la potenzialità della trattativa che porterebbe Cash alle sponde dei Navigli.

Cash, con ben 46 presenze stagionali tra tutte le competizioni, si è imposto come una delle certezze dell’undici titolare di Unai Emery.

L’Aston Villa avrebbe fissato il prezzo per la cessione a circa 35 milioni di euro, una cifra importante dettata dalla lunghezza del contratto di Cash, non in scadenza e dal bisogno della società di fare cassa entro il 30 giugno per rientrare in determinati parametri Uefa, un bisogno che trova conferme anche nella trattativa che vede il centrocampista dei Villains Douglas Luiz vicino alla Juventus.

Vista la lontananza tra le parti, il Milan potrebbe concentrare la sua attenzione su altri profili attenzionati, uno su tutti il terzino del Tottenham Emerson Royal: la pista per l’acquisto del brasiliano sembrerebbe maggiormente percorribile, il Milan non vorrebbe superare i 20 milioni per l’acquisto e da Londra arrivano segnali positivi in relazione ad uno sconto rispetto ai 30 richiesti inizialmente.

Più defilata la trattativa per il difensore portoghese del Lille Tiago Santos, finito in queste ore anche nel mirino della Roma.